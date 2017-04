Verbandsliga wäre ideal für Germania Ober-Roden

Ober-Roden - Rödermark-Derbys gegen die TS Ober-Roden und Viktoria Urberach, brisante Spiele gegen die JSK Rodgau und vielleicht sogar gegen die Sportfreunde Seligenstadt – noch sind sie Zukunftsmusik für Germania Ober-Roden. Von Daniel Schmitt

Allzu weit entfernt scheinen sie für den Darmstädter Fußball-Gruppenligisten aber nicht mehr. „Der Aufstieg in die Verbandsliga Süd ist unser erklärtes Ziel, da wollen wir hin“, sagt Norbert Rink. Neben dem sportlich höheren Niveau nennt der 1. Vorsitzende der Germania auch andere Faktoren, die die zweithöchste hessische Liga so erstrebenswert machen. So müssen die Ober-Rodener zurzeit in ihrer Liga weite Reisen bis an die Grenze zu Baden-Württemberg auf sich nehmen. In der Verbandsliga wäre dies bis auf das Spiel in Wald-Michelbach nicht mehr der Fall. „Die Verbandsliga wäre aus vielen Gesichtspunkten betrachtet die ideale Liga für uns“, sagt Rink.

Zurzeit schaut es für die von Adi Akinwale trainierte Mannschaft ziemlich gut aus, das von Vereinsseite ausgegebene Ziel auch zu erreichen. Die vergangenen sieben Spiele entschied die Germania alle für sich. 21 Punkte, die die Rödermärker auf den gefühlten ersten Platz beförderten. Gefühlt deshalb, weil die Akinwale-Schützlinge noch drei Spiele weniger als die besser platzierte Konkurrenz von RW Walldorf und SG Unter-Abtsteinach absolviert haben. Der Rückstand von zwei Punkten sollte dem Tabellendritten also keine Schwierigkeiten bereiten, zumal es in der nächsten Partie gegen das abgeschlagene Schlusslicht FCA Darmstadt geht.

„Die Situation ist natürlich sehr angenehm, aber wir haben noch zehn Spiele auf dem Programm und dürfen nicht zu früh mit der Saison zufrieden sein“, warnt Rink. Nichtsdestotrotz ist er sich der großen Chance bewusst. Die Form spricht klar für die Rödermärker. So bezwang die Germania am Sonntag den direkten Konkurrenten Walldorf mit 1:0 – und zwar „völlig verdient“, wie Rink findet. Die SG Unter-Abtsteinach empfangen die Ober-Rodener noch auf dem eigenen Platz. „Wir haben alle Trümpfe in der Hand“, bringt es der Vorsitzende auf den Punkt.

Entsprechend ist es keine Überraschung, dass die Planungen für die nächste Saison eher an der Verbands-, denn an der Gruppenliga ausgerichtet sind. Zusagen von Spielern sind zwar ebenso noch nicht zu nennen, wie eine Verlängerung von Trainer Akinwale, „beim aktuellen Erfolg wird es in beiden Fällen aber kaum Überraschungen geben“, sagt Rink.

Akinwale dürfte das Team auch in der nächsten Saison betreuen, der Stamm der Mannschaft um Kapitän und Torjäger Marco Christophori (23 Treffer) wird bleiben. „Wir haben einen super Zusammenhalt in der Mannschaft“, nennt Rink ein Erfolgskriterium. Diese Geschlossenheit soll auch bei einem Aufstieg nicht gefährdet werden. Es ist geplant, die Mannschaft zusammenzuhalten und nur punktuell zu verstärken. „Zurzeit haben wir einen Kader von 16, 17 Spielern. Dieser soll auf 20 erweitert werden“, sagt Rink und blickt schon einmal voraus: „Wir haben keine Angst vor der Verbandsliga.“

