Viel Laufarbeit und eine gute Ordnung

Neu-IsenBurg - Nach der deutlichen 0:5-Klatsche bei Teutonia Watzenborn-Steinberg wollen die Fußballer der Spvgg. 03 Neu-Isenburg in der Fußball-Hessenliga am Samstag (15 Uhr) im Gastspiel bei Viktoria Griesheim wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

„Ein Punkt ist unser Ziel, dann würden wir Griesheim weiter hinter uns lassen. Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt, also der sechstletzte Platz“, sagt Peter Hoffmann, Trainer der Spielvereinigung. Genau dort stehen die 03er aktuell. Nach dem guten Start trüben die beiden jüngsten Partien ein wenig den guten Eindruck, den der Aufsteiger bisher hinterlassen hat. Weniger die beiden Niederlagen, aber die neun Gegentreffer, die die Neu-Isenburger gegen den KSV Baunatal (1:4) und in Watzenborn-Steinberg hatten hinnehmen müssen.

„Wir müssen körperlich fit sein. Das hat uns in den vergangenen beiden schweren Spielen gefehlt“, erklärt Hoffmann. „Auswärts ist jede Aufgabe schwer. Wir müssen viel laufen und eine gute Ordnung haben“, sagt er vor der Partie gegen den Tabellennachbarn Griesheim, der nur einen Zähler hinter der Spielvereinigung den 13. Platz einnimmt.

Viktoria-Trainer Suat Türker nahm die 03er zuletzt beim 1:4 gegen Baunatal in Augenschein. Am vergangenen Wochenende erreichte die Viktoria beim FSC Lohfelden ein glückliches 1:1, der Griesheimer Ausgleichstreffer durch Pascal Stork fiel erst in der Schlussminute. In der Offensive haben die Griesheimer aktuell einige Probleme. Torjäger Yves Böttler (kam von den Sportfreunden Seligenstadt), der schon neunmal erfolgreich war, sah in Lohfelden die Ampelkarte und fehlt gegen Neu-Isenburg. Und Ibrahim Cigdem verabschiedete sich bereits nach wenigen Wochen in Richtung Ligarivale Rot-Weiss Frankfurt.

Bei Neu-Isenburg könnte in Sachen Offensive Marc Züge Unterstützung von Jan Gebhardt erhalten. Ob der ehemalige Wald-Michelbacher nach seinem Mittelfußbruch spielt oder auf der Bank sitzt, ist noch nicht entschieden. „Vielleicht ist er auch nicht einmal im Kader“, sagt Peter Hoffmann und will erst einmal die letzte Untersuchung durch einen Arzt abwarten. „Wir gehen kein Risiko ein“, sagt er. Mario Rhein, der gegen Baunatal angeschlagen ausgeschieden war, stand bereits in Watzenborn-Steinberg wieder 90 Minuten auf dem Platz und gehört auch in Griesheim zur Neu-Isenburger Startformation. Voraussichtlich schicken die 03er wieder die Startelf der vergangenen Wochen auf den Platz. - leo

Quelle: op-online.de