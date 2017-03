Viktoria hat Angst vor’m Gewinnen

UrBerach - „Wir wissen nicht genau, was schlimmer ist. Das 0:8 in Fulda oder dass wir gegen einen schwachen Gegner zum zweiten Mal verloren haben.

Und in beiden Spielen insgesamt sieben Gegentore bekommen haben“, sagte Jochen Dewitz, Trainer beim Hessenliga-Schlusslicht Viktoria Urberach, nach der 3:4 (1:1)-Niederlage gegen den OSC Vellmar.

Denn die Rödermarker – bei denen Sinisa Alempic als Rechtsaußen für Mark Dillmann begann und seine Sache gut machte – stellten die bessere Mannschaft, kassierten aber nach Standards alle vier Gegentreffer. Einmal nach einem Einwurf, dann dreimal nach Eckbällen. Aus dem Spiel heraus sorgten die Vellmarer für keine Gefahr vor dem Viktoria-Tor. „Dass wir mit leeren Händen dastehen, ist schon sehr enttäuschend“, erklärte Dewitz.

Chancen waren auf beiden Seiten insgesamt Mangelware, aber die Urberacher hatten mehr vom Spiel, versuchten immer wieder, über die Außen in den Strafraum des OSC zu gelangen. Überraschend gingen dann allerdings die Nordhessen nach einem weiten Einwurf nach 27 Minuten in Führung. Die Hausherren ließen aber die Köpfe nicht hängen und glichen nur 120 Sekunden später durch Tom Niegisch zum 1:1 aus.

Und nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel brachte André Scheel die Urberacher sogar in Führung. „Dann haben wir Angst gehabt, das Spiel zu gewinnen“, erkannte Dewitz. „Wir waren nach der Führung nicht clever genug, zu ängstlich und nervös.“ Zu oft traf die Viktoria im Angriff die falsche Entscheidung, kam so nicht zu den erhofften weiteren Möglichkeiten. Das rächte sich. Vellmar spielte schwach, nutzte aber seine wenigen Chancen nach Eckbällen zu weiteren Toren. Enis Salkovic glich mit seinem zweiten Treffer aus (65.), Okan Gül brachte den OSC wieder in Führung (73.). Urberach mühte sich um den Ausgleich, kassierte aber in der Schlussminute mit dem 2:4 durch Enes Glogic den endgültigen Knockout. Das 3:4 durch den eingewechselten Stefan Kresovic in der Nachspielzeit bedeutete nur noch Ergebniskosmetik.

Viktoria Urberach: Milicia - Haruna, Scheel, Wolf (83. Dillmann) - Niegisch, Schumacher, Serra, Schneider - Alempic, Pavlovic (56. Kresovic), Czerwinski (75. Özgün)

OSC Vellmar: Schlöffel - Gül, Matzenmiller, Brinkmann (83. Wissmann), Kauf (85. Siebert), Milloshaij, Scherer (54. Huneck), Wollenhaupt, Glogic, Wagener, Salkovic

Tore: 0:1 Salkovic (27.), 1:1 Niegisch (29.), 2:1 Scheel (48.), 2:2 Salkovic (65.), 2:3 Gül (73.), 2:4 Glogic (90.), 3:4 Kresovic (90.+3) - Schiedsrichter: Martenstein (Cölbe) - Zuschauer: 90 - leo

Quelle: op-online.de