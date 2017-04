Viktoria hadert mit Chancenverwertung

Dieburg - Keine Tore gab es gestern Abend im Nachholspiel der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald zwischen Viktoria Schaafheim (12. ) und Hassia Dieburg (2. ). „Das war ein hart umkämpftes Spiel, das über weite Strecken ausgeglichen war.

Eine gute Leistung unserer Elf“, so Florian Schmidt, Sportlicher Leiter der Viktoria.

Schaafheim hatte nach einer halben Stunde eine Großchance, als Patrick Böhm den Innenpfosten traf. Ein Schuss von Sebastian Kurz wurde in der Endphase von Dieburg auf der Linie geklärt. Bei den Gästen hätten zwingende Chancen gefehlt, so Schmidt: „Wir hätten aufgrund der besseren Chancen den Sieg verdient gehabt.“

Viktoria Schaafheim: Meyer, Patrick Böhm, Fey, Kreher, Lackner, Boz, S. Kurz, Romero Lagares, Öcal, Pascal Böhm, Cakici (65. M. Kurz)

Hassia Dieburg: Ludwig, Türkgülsün, Karaca, Kampka, Trninic, Torsten Schnitzer, Durmus, Baumbach, Embaye (46. Jakob), Robin Schnitzer, Ünalan

Gelb-Rot: S. Kurz (Schaafheim, 90.+2)

Während die Schaafheimer am Wochenende spielfrei sind und ihre Partie des 25. Spieltages gegen den KSV Reichelsheim erst am 27. April austragen wird, steht für die Hassia am Sonntag das Spitzenspiel gegen den Tabellendritten FV Mümling-Grumbach an. Das Hinspiel verlor die Hassia mit 0:2.

Nach einem durchaus erfolgreichen Osterwochenende empfängt der Tabellenfünfte Viktoria Klein-Zimmern am Sonntag den Vorletzten Germania Ober-Roden II. In der Halbzeit des Spiels am Gründonnerstag gegen Germania Babenhausen muss Klein-Zimmerns Trainer Timo Rödler die richtigen Worte gefunden haben. Nachdem man in der ersten Hälfte klar unterlegen und mit dem 0:1 gut bedient war, wachte die Viktoria nach der Pause auf und holte noch ein 3:3. Besonders positiv bleibt aber der 4:2-Sieg am Ostermontag beim souveränen Tabellenführer SG Sandbach in Erinnerung, für den es erst die zweite Saisonniederlage war. „In das Spiel gegen die Germania gehen wir als Favorit, da haber wir auch noch etwas gutzumachen“, sagt Timo Rödler mit Blick auf die 1:3-Hinspielniederlage. Dort lief Marco Christophori, der Kapitän der ersten Mannschaft der Germania, bei der Reserve auf und schoss prompt alle drei Tore. Christophori wird im Rückspiel sicher nicht dabei sein. „Wir dürfen die Germania dennoch nicht unterschätzen, die haben auch noch andere gute Spieler“, warnt Rödler. 37 Punkte hat Klein-Zimmern derzeit auf dem Konto. 40 sind ihnen bereits sicher, da der kampflose Sieg gegen die zurückgezogene Mannschaft des SV Reinheim noch hinzu kommen wird. Das erste Saisonziel, die 40 Punkte, hat Klein-Zimmern damit bereits erreicht. Das neue Ziel sind laut Timo Rödler 45 bis 50 Zähler. Auch die Germania tankte am Ostermontag mit einem 3:0-Sieg gegen den SV Lützel-Wiebelsbach, mit dem der Anschluss an die Konkurrenz im Abstiegskampf hergestellt wurde, Selbstvertrauen.

Kaum noch Hoffnung auf den Relegationsplatz macht man sich bei Germania Babenhausen (4.) vor dem Heimspiel gegen die abstiegsgefährdete Spvgg. Groß-Umstadt. „Das haben wir eigentlich abgehakt“, sagt der sportliche Leiter Toni Coppolecchia. Am Osterwochenende gab es in Klein-Zimmern (3:3) und beim Tabellendritten FV Mümling-Grumbach Unentschieden. „Gegen Groß-Umstadt können wir befreit aufspielen. Für uns geht geht es um nichts mehr, Groß-Umstadt steht unter Druck“, so Coppolecchia. Das Saisonfazit des aktuellen Tabellenvierten fällt schon jetzt positiv aus. „Nach dem katastrophalen Abstieg aus der Gruppenliga können wir das als Erfolg verbuchen“, so Coppolecchia. J ey

