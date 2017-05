Beste Offensive und beste Defensive

Schaafheim - Eine beeindruckende Saison haben die Fußballerinnen von Viktoria Schaafheim in der Gruppenliga Darmstadt hingelegt.

Bereits einen Spieltag vor Saisonende belohnten sie sich dafür selbst mit der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga Süd. 16 Spiele, ganze 14 Siege, ein Unentschieden und lediglich eine Niederlage – das ist die Bilanz der Viktoria in der abgelaufenen Spielzeit. „Wir sind verdient Meister geworden, die Zahlen sprechen auch eine klare Sprache“, erklärt Schaafheims Trainer Tobias Fey und spricht damit neben der Saisonbilanz auch die mit 75 Treffern beste Offensive und mit nur 13 Gegentoren beste Defensive der Liga an. „Wir haben die Mannschaft nie so weit gesehen und haben nicht erwartet, dass sie so eine konstante Runde spielt“, meint Fey, „aber sie hat uns eines Besseren belehrt.“

Denn ein großer Umbruch beschäftigte den Verein, einige tragende Kräfte der vergangenen Jahre beendeten ihre Laufbahn bei der Viktoria, unter anderem in Sabrina Bieber (20 Tore) die erfolgreichste Torjägerin der vergangenen Saison und in Stefanie Hirschl (neun Treffer) ein weiterer wichtiger Baustein. Es war schwer, gleichwertigen Ersatz zu finden – doch es gelang. Unter anderem profitierten die Schaafheimerinnen vom Rückzug des Nachbarvereins FSV Münster und schnappten sich in Katharina Schrickel und Theresa Stark zwei Spielerinnen, die sich auf Anhieb einen Stammplatz erarbeiteten und in der vergangenen Spielzeit eine wichtige Rolle spielten.

Ein echter Glücksgriff war auch Michelle Wilkes von Eintracht Frankfurt. Mit 33 Treffern in 16 Partien (im Schnitt 2,06 Toren pro Spiel) sicherte sie sich den Titel als beste Torjägerin der Gruppenliga Darmstadt – mit sechs Toren mehr als Sandra Schumann von Starkenburgia Heppenheim. Insgesamt ist Wilkes die erfolgreichste Torjägerin von allen sechs hessischen Gruppenligen (Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen-Marburg, Kassel, Wiesbaden) „Ich möchte niemanden herausheben, sie haben sich alle super eingefunden und eine tolle Runde gespielt“, lobt der Trainer, der die Mannschaft seit etwas mehr als zwei Jahren betreut und nun nach zwei Spielzeiten in der Gruppenliga zurück in die Verbandsliga geführt hat.

Am Rande: Als Kapitän führte der Rechtsfuß die erste Schaafheimer Herren-Mannschaft zum Klassenerhalt in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. In 29 Spielen traf der Abwehrspieler einmal für die Viktoria.

Der Aufstieg war allemal verdient, auch wenn die Schaafheimer etwas Glück auf ihrer Seite hatten. Nicht spielerisch – meist dominierten sie schließlich die Partien (nur ein Sieg mit einer Differenz von einem Tor, zehn Siege mit mindestens drei Toren unterschied) – sondern eher, weil sie von Verletzungspech verschont geblieben sind. Lediglich 19 Spielerinnen musste Fey in dieser Saison einsetzen. Das ist auch auf die Flexibilität der Spielerinnen zurückzuführen. „Das war ein großer Vorteil, dass sie mehrere Positionen spielen können. Aber auch, dass wir so flexibel gespielt und unser Spiel nicht auf eine Spielerin ausgerichtet haben – auch nicht auf Michelle“, erklärt der 29-Jährige, „positiv ist auch, dass die Mannschaft intern voll intakt ist und es keinen Streit gab. Das ist immer wichtig.“

So soll es auch in der kommenden Saison weitergehen – dann in der Verbandsliga Süd. (lahe)

Quelle: op-online.de