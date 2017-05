FC Viktoria unterliegt im Endspurt

Urberach - Es war wieder einmal eine für diese Saison typische Niederlage, die der FC Viktoria Urberach in der Fußball-Hessenliga mit dem 1:2 (0:1) gegen den FC Ederbergland kassierte.

Mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit sicherte Ingo Miß den Gästen den Dreier, mit dem der FCE einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machte. Die Urberacher standen dagegen zum wiederholten Mal in dieser Saison nach einem Gegentor in den Schlussminuten mit leeren Händen da. Dabei hatte der spielende Co-Trainer Stanko Pavlovic das Bemühen der ersatzgeschwächten Rödermarker erst zwei Minuten vor Spielende mit dem 1:1 belohnt.

Die Viktoria zeigte wieder einmal eine ansprechende Leistung, ließ aber im ersten Durchgang einige gute Möglichkeiten ungenutzt. Besser machten es die Gäste, die nach 38 Minuten einen individuellen Fehler in der Urberacher Hintermannschaft zum 0:1 nutzten. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, doch es dauerte bis zur 88. Minute, ehe Pavlovic den zu weit vor seinem Tor stehenden FCE-Schlussmann Philipp Hartmann mit einem Heber zum verdienten 1:1 überwand. Doch die Freude auf Seiten der Urberacher dauerte nicht lange. In der Nachspielzeit erhielten die Gäste noch einen Strafstoß zugesprochen, den Miß zum entscheidenden 1:2 verwertete.

Viktoria Urberach: Weinreich - Scheel, Schumacher, Purcell, Niegisch, Schneider, Yildrim, Özgün, Czerwinski, Pavlovic, Kresovic

Ederbergland: Hartmann - Mohr, Ricka, Möllmann (42. Lindenborn), Gora, von Drach, Guntermann (89. Meyer), Gora (82. Neuschäfer), Todt, Wolff, Karge

Tore: 0:1 Miß (38.), 1:1 Pavlovic (88.), 1:2 Miß (90.+1/FE) - Schiedsrichter: Unholzer (Birkenau) – Zuschauer: 160 - leo

Quelle: op-online.de