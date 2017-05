Viktoria verpflichtet Tim Kalzu

Hessenliga: Torjäger kommt aus Egelsbach

+ © Eyßen Tom Niegisch (links, im Kreispokalspiel gegen die TS Ober-Roden) gastiert mit Viktoria Urberach beim SV Steinbach. © Eyßen

Offenbach - Endspurt in der Fußball-Hessenliga: Es stehen noch zwei Spieltage an. Bereits heute Abend (19. 30 Uhr) erwartet Spitzenreiter SC Hessen Dreieich Absteiger Rot-Weiß Darmstadt. Seligenstadt und Urberach sind erst am Samstag gefordert.