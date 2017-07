2:2 - Viktoria verschläft erste Hälfte

Rödermark - Fußball-Verbandsligist Viktoria Urberach spielte gestern Abend beim Rödermark-Turnier auf dem Gelände von Germania Ober-Roden 2:2 (1:2) gegen den Gruppenligisten TSG Messel.

Nach dem 2:1 im ersten Spiel gegen Titelverteidiger Turnerschaft Ober-Roden geriet die Viktoria gegen Messel zweimal in Rückstand.

„Wir sind schwer ins Spiel gekommen und waren in der ersten Hälfte ziemlich lethargisch. Daher lagen wir zur Pause nicht unverdient hinten. In der zweiten Hälfte haben wir uns gesteigert“, sagte Urberachs Co-Trainer Marco Saul.

André Scheel und Stefan Kresovic glichen mit schön heraus gespielten Toren die zweimalige Führung der Messeler aus, die vor allem in der ersten Hälfte durch Konter gefährlich waren. „In den letzten zehn Minuten des Spiels hatten wir noch drei hochkarätige Chancen“, so Saul. Kresovic traf die Latte und ein Tor von ihm wurde wegen einer umstrittenen Abseitsstellung nicht gegeben. Tom Niegisch hatte eine weitere Großchance. So blieb es gegen die engagiert spielenden klassentieferen Messeler beim 2:2. „Da wir die erste Hälfte so verpennt haben, war das 2:2 vielleicht sogar gerecht“, so Marco Saul.

Trotz des Unentschiedens kann sich die Viktoria bereits am Freitag vorzeitig den ersten Sieg beim Rödermark-Turnier seit 2012 sichern. Dafür ist allerdings ein Sieg gegen Verbandsliga-Aufsteiger Germania Ober-Roden nötig, der sein Auftaktspiel 4:0 gegen Messel gewonnen hatte.

Tore: 0:1 Keim (28.), 1:1 Scheel (31.), 1:2 Weilmünster (39.), 2:2 Kresovic (60.)

1. Viktoria Urberach 2 4:3 4

2. Germania Ober-Roden 1 4:0 3

3. TSG Messel 2 2:6 1

4. TS Ober-Roden 1 1:2 0

Morgen spielen: TS Ober-Roden - TSG Messel (19 Uhr) - ey

