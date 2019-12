Viola führt nach Langen nun TSG Neu-Isenburg zum Turniersieg

Egelsbach – Die TSG Neu-Isenburg hat sich nach sechs Jahren wieder einmal den Titel beim 30. Charly-Graf-Gedächtnisturnier der SG Egelsbach geholt. Im Finale besiegte die von Pino Viola betreute Mannschaft den SV Erzhausen letztlich sicher mit 6:3.

Das Spiel um Platz drei gewann der FC Offenthal gegen Gastgeber SG Egelsbach 6:2.

„Wir haben verdient gewonnen“, sagte TSG-Co-Trainer Pino Viola, der in der vergangenen Saison bereits mit dem 1. FC Langen das Hallenfußballturnier in Egelsbach gewonnen hatte, „und das haben wir ohne gelernten Torwart hinbekommen.“ Viola verteilte ein Sonderlob an David Kammholz, der das Neu-Isenburger Tor hütete und starke Paraden zeigte.

Im Finale geriet der Tabellenführer der Kreisoberliga Offenbach gegen den Dritten der A-Liga Darmstadt durch einen Treffer von Philip Reis zwar in Rückstand, doch die TSG spielte technisch stark. Geith Hammad (3), Fayssal Chihab (2) und Robel Kesete drehten mit ihren Treffern die Begegnung, auch wenn Erzhausen zwischendurch zweimal verkürzte.

Ohne Punktverlust hatte sich der FC Offenthal als stärkstes Team der Vorrunde präsentiert, wurde auch mit 20 erzielten Treffern als offensivste Mannschaft des Turniers ausgezeichnet. Die Erfolgsserie schien auch im Halbfinale gegen Erzhausen anzuhalten, als Atilla Düsünceli und Niklas Cichutek ein 2:0 herausschossen. Doch Erzhausen hielt dagegen und drehte noch die Begegnung. Auch in der zweiten Vorschlussbegegnung schien die TSG Neu-Isenburg gegen die SG Egelsbach einen 2:0-Vorsprung noch zu verspielen, die Gastgeber kamen zum Ausgleich. Doch der im Sommer von Egelsbach zur TSG gewechselte Robel Kesete und Neuzugang Güner Özdamar schossen Neu-Isenburg zum 4:2 und damit ins Finale.

Titelverteidiger 1. FC Langen scheiterte bereits in den Gruppenspielen. In der entscheidenden Partie gegen den SV Erzhausen hätte bereits eine Unentschieden zum Weiterkommen gereicht, doch Langen verspielte eine 2:0-Führung und musste sich am Ende unglücklich mit 2:3 geschlagen geben.

Als bester Torwart wurde Nils Schnier vom FC Offenthal ausgezeichnet, den Preis für die fairste Mannschaft bekam die A-Jugend der SG Egelsbach zugesprochen, die für den SV Dreieichenhain eingesprungen war, der wegen personeller Probleme seine Teilnahme kurzfristig abgesagt hatte.

500 Zuschauer sahen die Begegnungen an den beiden Tagen, somit zog auch Rolf Hakel, Abteilungsleiter der SG Egelsbach, ein positives Fazit. „Mit dem Einzug in das Halbfinale sind wir zufrieden“, kommentierte er den eigenen vierten Rang: „Die Stimmung in der Halle war ausgezeichnet, zudem freuen wir uns, dass sich kein Spieler verletzt hat.“ rjr

Gruppe A:

1. FC Offenthal 4 20:7 12

2. SG Egelsbach 4 15:10 7

3. TV Dreieichenhain 4 11:13 6

4. SGE-A-Jugend 4 13:12 4

5. SG Götzenhain 4 7:24 0

Gruppe B:

1. TSG Neu-Isenburg 4 18:8 10

2. SV Erzhausen 4 15:9 9

3. 1. FC Langen 4 11:6 7

4. SG Egelsbach II 4 7:15 3

5. FC Neu-Isenburg 4 2:15 0

Halbfinale:

SV Erzhausen – FC Offenthal 3:2

TSG Neu-Isenburg – SG Egelsbach 4:2

Finale:

TSG Neu-Isenburg – SV Erzhausen 6:3

Spiel um Platz 3:

FC Offenthal – SG Egelsbach 6:2

Spiel um Platz 5:

TV Dreieichenhain – FC Langen 2:0 n.N.

Spiel um Platz 7:

SG Egelsbach II – SGE-A-Jugend 3:1 n.N.

Spiel um Platz 9:

SG Götzenhain – FC Neu-Isenb. 2:1 n.N.

