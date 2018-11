Di Vittoria schießt Wiking auf Platz zwei

Offenbach - Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Offenbach Gruppe 2 setzte sich die SG Wiking Offenbach gegen die TSV Heusenstamm mit 4:1 durch und kletterte auf Platz zwei.

Spitzenreiter Teutonia Hausen baute seinen Vorsprung mit einem 3:0 in Klein-Welzheim auf sechs Punkte aus.

TuS Klein-Welzheim - Teutonia Hausen 0:3 (0:1)

Im Hinspiel im August gingen die Welzheimer noch 0:15 unter, jetzt stand es bis zur 82. Minute nur 0:1 gegen den Tabellenführer. „Das war eine sehr gute Leistung. Von der ersten bis zur letzten Minute defensiv voll konzentriert, von Einsatz und Wille. Ich bin total zufrieden“, sagte Frank von der Wege, Abteilungsleiter und Trainer der TuS, die aber mit nur acht Punkten Vorletzter bleibt.

TuS Klein-Welzheim: Welle; Graecmann, Leonhardt, von der Wege, Jilg, Purcel, Burkard, Kamis, Karim, Wagner, Jäger (Hitzel, Reiling, Taous)

Teutonia Hausen: Walter; Ciesielski, Neuder, Karakus, Klein, A. Mandel, S. Mandel, Ahmetaj, Yilmaz, L. Blahut, Lorenzo Sanchez (Jung, Düsgün, Fischer)

Tore: 0:1 L. Blahut (26.), 0:2 Düsgün (82.), 0:3 Klein (88./FE)

Gelb-Rot: von der Wege (Klein-Welzheim, 88., Meckern), Purcel (Klein-Welzheim, 89., Meckern)

Bes. Vork.: Welle (Klein-Welzheim) pariert Foulelfmeter (35.).

SG Wiking Offenbach - TSV Heusenstamm 4:1 (1:0)

Alessio di Vittoria wurde mit drei Toren zum Machtwinner in diesem Spitzenspiel, das die SG Wiking trotz 75 Minuten in Unterzahl gewann und damit die nun punktgleiche TSV Heusenstamm vom zweiten Tabellenplatz verdrängte. Zugleich entschied die SG nach dem 1:3 im Hinspiel auch den direkten Vergleich für sich. „Die Niederlage war verdient. Trotz Überzahl haben wir keine Mittel gefunden und die Körpersprache vermissen lassen und wurden mehrfach ausgekontert“, berichtete TSV-Trainer Anel Nazic.

Wiking Offenbach: Vinci; Sura, Behse, Pereira, Sukhun, di Vittoria, Abdel Hag, Mensah, Atmaca, Gebreyohannes, Balczun

TSV Heusenstamm: Schlaud; Alimpasoglou, A. Agnello, Kockiri, Rauch, Düzgüner, M. Agnello, Hibbeler, Maas, Torrico, Martinko

Tore: 1:0 di Vittoria (7.), 2:0 di Vittoria (47.), 3:0 Abdel Hag (50.), 3:1 Hibbeler (65./FE), 4:1 di Vittoria (71.)

Rote Karte: Atmaca (SG Wiking, 15., Beleidigung des Schiedsrichters)

TSV Lämmerspiel - TuS Froschhausen 1:0 (1:0)

Michael Ott gelang das Tor des Tages, „ein Billardtor, ziemlich glücklich“, wie sein Trainer Pedro Rufino berichtete: „insgesamt war das ein Arbeitssieg, aber verdient, denn Froschhausen hatte nur eine große Torchance in der ersten Halbzeit und in der zweiten haben wir viele Konter ungenutzt gelassen.“

TSV Lämmerspiel: Weismantel; Roth, Nischalke, Schlageter, Rugulies, Dietz, Ott, Butkus, Heinz, Breyer, Reinhard (Schaub, Picard)

TuS Froschhausen: Mahr; Colucci, Spitznagel, Kessler, Scherer, Wolf, Heyny, Stier, Mazza, Lemens, Macana (Gerheim, Hark)

Tor: 1:0 Ott (21.)

Spvgg. Dietesheim II - Espanol Offenbach 1:3 (0:3)

„In der ersten Hälfte haben wir Gas gegeben“, meinte Espanol-Sprecher José Castillo. Nach der Pause schalteten die Gäste einen Gang zurück. Dennoch vergaben die Spanier eine gute Möglichkeit zum vierten Treffer, im Gegenzug gelang Dietesheim das Ehrentor.

Spvgg. Dietesheim II: Kraus; Bergmann, Zimmermann, Freudenberg, Firlus, De. Tanfal, U. Tas, Loy, Schadt, Maier, H. Tas (Badwan, Ullrich, Krzemien)

Espanol Offenbach: Bulut; De Sousa, Hasic, Temizsoy, Pospischil, Martin Navas, Del Arbol, Ehrsam, Babic, Gündüz, Stojanovic (Perez Fernandez, Wehner)

Tore: 0:1 Stojanovic (19.), 0:2 Pospischil (19.), 0:3 Babic (37.), 1:3 Maier (75.)

SV Zellhausen - Rot-Weiß Offenbach 5:0 (1:0)

„Nach dem 3:0 haben wir ein bisschen nachgelassen und zu viel zugelassen. Aber mit dem Ergebnis bin ich natürlich zufrieden“, sagte Zellhausens Trainer Eddy Walz.

SV Zellhausen: Mogk; Schließmann, Peretzki, Hitzel, Amann, Nietzschmann, Ackermann, Gerfelder, Mailänder, Simon, Köppler (Gardon, Werner, Büttner)

RW Offenbach: Günther; Komo, Keoseoglu, Aslan, Khederzadeh, Taghavi, Fazli, Massud, Da Silva, Asante, Grgic (Hodzic, Abdi, Bell)

Tore: 1:0 Nietzschmann (20.), 2:0 Amann (48.), 3:0 Nietzschmann (50.), 4:0 Ackermann (56.), 5:0 Gardon (88.)

SG Hainhausen - Sportfreunde Seligenstadt II 4:4 (3:1)

Die erneut stark ersatzgeschwächten Gastgeber dominierten den ersten Durchgang, ließen aber viele Chancen ungenutzt. „Nach der Pause sind wir gleich mehrfach im Eins-gegen-Eins am Torwart gescheitert“, erklärte SG-Trainer Mathiyas Dursun. Seligenstadt konterte geschickt und sicherte sich ein überraschendens Remis.

SG Hainhausen: Graf; Andom, Schneider, Spöckinger, Müller, Arnautovic, Langer, Zadro, Kullmann, Demel, Laun (Matthes, Naeem, Nadeem)

Sportfreunde Seligenstadt II: Tuna; Firnges, Drtil, Hagelauer, Köpp, M. Tauber, Dzafic, Peruzzi, Alban, Kegler, Butterhof (J. Bohl, Menzer)

Tore: 1:0 Müller (3.), 2:0 Langer (5.), 2:1 Hagelauer (8.), 3:1 Langer (11.), 3:2 Köpp (48.), 4:2 Schneider (53.), 4:3 Köpp (67.), 4:4 Bohl (82.)

FC Maroc Offenbach - Spvgg. Hainstadt 4:4 (3:2)

Schlusslicht FC Maroc schnupperte nach einem offenen Schlagabtausch bis in die Nachspielzeit am zweiten Saisonsieg, musste sich dann aber doch mit einem Punkt begnügen. „Da waren wir zu früh in Gedanken in der Kabine“, sagte Abteilungsleiter Abderrahmane Dardour.

FC Maroc: M’Bonde; Finisch, Annouri, Elfechtali, J. Jaatit, El Jazouli, Esarsar, N. Jaatit, Al Jatari, Abarkane, El Fatimi (Q. Jaatit, El-Maddaghri, Chihab)

Spvgg. Hainstadt: Krammig; März, Mandel, Griehl, Reitz, Trageser, Bayram, Mailahn, Yavuz, Beck, Schmidt (Delarue, Merget, Ernst)

Tore: 0:1 Griehl (17./FE), 1:1 N. Jaatit (18.), 1:2 Griehl (27./FE), 2:2 El Fatimi (38.), 3:2 Q. Jaatit (41.), 3:3 Griehl (56.), 4:3 N. Jaatit (77.), 4:4 Beck (90.+4)

JSK Rodgau II - TV Hausen 2:0 (0:0)

Nach zerfahrener erster Hälfte mit viel Mittelfeldgeplänkel köpfte Luke Engelmohr die im zweiten Abschnitt mit größerer Passsicherheit agierenden Hausherren nach einem Freistoß in Führung (66.). „Das war ein wichtiger Sieg, jetzt haben wir vier Punkte Vorsprung auf den TVH“, sagte JSK-Trainer Manuel Fenchel.

JSK Rodgau II: Speyer; M. Engelmohr, Hantjaras, Basaldella Schäfer, L. Engelmohr, Klinkel, Sommer, Barth, Müller, Oluk (Kara, Filips, Karabay)

TV Hausen: Nöth; Picard, Krammig, Holzhacker, Bekr, Kreim, Lopsang, Aydeniz, Lösch, D’Aprea, Steinbrecher

Tore: 1:0 L. Engelmohr (66.), 2:0 Eigentor D’Aprea (83.) (leo/mos)

Quelle: op-online.de