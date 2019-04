Mit Vollgas zurück in Bezirksoberliga

Obertshausen – Am Liveticker im Internet haben die Handballerinnen der HSG Obertshausen/Heusenstamm verfolgt, wie der Aufstieg in die Bezirksoberliga Offenbach-Hanau perfekt wurde. Ihr eigenes Spiel gegen die HSG Oberhessen II hatte die HSG bereits am Vorabend 34:16 gewonnen. VON STEFAN MORITZ

Einen Tag später verwandelte dann Lena Rosenberg in letzter Sekunde einen Siebenmeter für die HSG Maintal zum 21:21 gegen die HSG Isenburg/Zeppelinheim, die dadurch und durch den Abzug von vier Punkten wegen zu wenig gestellter Schiedsrichter die HSG Obertshausen/Heusenstamm nicht mehr von einem der zwei Aufstiegsplätze der Bezirksliga A verdrängen konnte. „In unserer WhatsApp-Gruppe ging es danach rund. Richtig gefeiert haben wir aber noch nicht. Das ist für den Saisonabschluss direkt nach unserem letzten Heimspiel am 4. Mai geplant“, sagt Trainer Jens Wintterlin.

Der 52-Jährige hatte das Team im vergangenen Sommer nach dem Abstieg aus der Bezirksoberliga übernommen und direkt dorthin zurückgeführt. Nur zwei Siege und ein Unentschieden waren in der Abstiegssaison gelungen bei 21 Niederlagen. Im Gegensatz dazu waren jetzt in Tanja Jenzikowski - Rückraum links, mit 123 Treffern zweitbeste Torschützin - nach Babypause und Kreisläuferin Marsha Langkamm nach Verletzungspause zwei Leistungsträgerinnen wieder dabei. Ansonsten ist das Team zusammengeblieben und hat mit Tempohandball die Bezirksoberliga aufgemischt. 547 Tore (27,4 pro Spiel) sind der Topwert der Liga, mit 383 Gegentoren (19,2 pro Spiel) waren sie mit ihrer offensiven, auf Ballgewinne orientierten 3:2:1-Deckung die Nummer zwei der Liga. Von 17 Siegen gelangen 14 mit mindestens sieben und maximal sogar 23 Toren Unterschied. Richtig gefordert wurde das Team nur selten, verlor nur dreimal, gegen Mitaufsteiger TSG Bürgel II und zweimal gegen die HSG Isenburg/Zeppelinheim.

„Wir haben eine tolle Saison gespielt, 50 Prozent unserer Tore mit Tempospiel über die erste und zweite Welle erzielt“, sagt Wintterlin, „das ist aber auch einfach eine tolle Truppe. Der Zusammenhalt ist super. Das Team ist eingespielt und alle kämpfen füreinander.“ Für Wintterlin selbst ist es die erste Station im Damenbereich, zuvor hat er verschiedene Jugendteams und in den letzten drei Jahren die erste Männermannschaft der SG Hainhausen trainiert, zuletzt parallel zu den Frauen der HSG Obertshausen/Heusenstamm. Jetzt will sich der B-Lizenzinhaber („Diese Schulungen haben mir viel gebracht“) voll auf die Spielgemeinschaft aus TG Obertshausen und PSV Heusenstamm konzentrieren und freut sich auf die Herausforderung in der Bezirksoberliga. Da soll es deutlich besser laufen als in der Abstiegssaison. „Da sind wir ganz zuversichtlich“, sagt Wintterlin, „die Mannschaft bleibt komplett zusammen. Dazu kommen in Evelyn Hanikel und Janine Koch zwei länger verletzte Spielerinnen zurück. Und mit Zweitspielrecht werden uns drei A-Jugendliche von der SG Hainhausen verstärken, so dass wir noch breiter aufgestellt sein werden.“ Aus Hainhausen kommen die Rückraumspielerinnen Bianca Kohaupt und Trainertochter Wiona Wintterlin sowie Kreisläuferin Ann-Christin Müller. „Wir wollen den Fahrstuhl verlassen und uns in der Bezirksoberliga etablieren. Mit diesem Kader und der guten Stimmung sieht das sehr gut aus“, findet Wintterlin.

Der Aufstiegskader:

Tor: Jasmin Kandjera, Sylvia Ebert (1)

Rückraum links: Tanja Jenzikowski (123 Tore), Nina Spengler (21)

Rückraum Mitte: Alexandra Schmidt (146), Marie Heinrich (5)

Rückraum rechts: Marlene Nahlik (54), Laura Abel (19)

Linksaußen: Katharina Schmidt-Dengler (52), Alicia Burkard (14), Michaela Heberer (6)

Rechtsaußen: Vanessa Demel (52), Martina Schmidt-Dengler (24)

Kreis: Marsha Langkamm (17), Anna Schneider (11)

