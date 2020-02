Vorentscheidung im Titelrennen

Rodgau – „Um eine Chance zu haben, müssen wir eine absolute Topleistung abrufen“, hatte Jan Redmann, Trainer der HSG Rodgau Nieder-Roden, vor dem Gipfeltreffen der 3. Handball-Liga Mitte, gegen Spitzenreiter TV Großwallstadt gesagt. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Eine solche Leistung zeigte sein Team über weite Strecken, aber das reichte nicht für die Überraschung. Der Favorit setzte sich in Nieder-Roden mit 29:25 (11:12) durch und kann angesichts von nun fünf Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Rodgauer schon mal mit der Planung für die Entscheidungsspiele um den Aufstieg beginnen. Trotz der ersten Heimpleite der Saison tönten „HSG, HSG“-Rufe durch die ausverkaufte Halle. „Der TVG war über 60 Minuten total diszipliniert und das war der Schlüssel zum Sieg“, lobte HSG-Trainer Jan Redmann, der auch seiner Mannschaft ein Kompliment machte: „Mein Team hat hat den TVG gezwungen, so diszipliniert zu sein.“

Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin, führten 4:1 (6.). Dann gelang der HSG acht Minuten lang kein Tor, auch weil TVG-Schlussmann Jan-Steffen Redwitz seine Klasse zeigte. Großwallstadt glich aus (12.) und ging in der 17. Minute erstmals in Führung, als der die Liga-Torschützenliste anführende Routinier Michael Spatz per Siebenmeter zum 7:6 traf. Die HSG ließ sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen, hatte immer wieder eine Antwort parat und schaffte - angetrieben vom immer wieder stark parierenden Marco Rhein - in der Endphase der ersten Hälfte die Wende. Und das, obwohl Sam Hoddersen, eigentlich bester Werfer der HSG, bis zur Pause nur zwei Treffer gelangen - zum 2:0 und 4:1. Danach hatte er vier Fehlwürfe in Folge. Dafür sprangen andere in die Bresche - unter anderem zwei Spieler mit TVG-Vergangenheit. Florian Stenger, der spielte, obwohl seine Mutter unter der Woche verstorben war (für sie gab es vor der Partie eine Schweigeminute), traf bis zur Pause zweimal, Johannes von der Au viermal. Zur Pause führte die HSG 12:11 und die mit 625 Zuschauern ausverkaufte Halle stand Kopf.

Der Beginn der zweiten Hälfte stand dann im Zeichen der Torjäger: Hoddersen tankte mit zwei Treffern in Folge Selbstvertrauen, während Spatz auf der Gegenseite zweimal in Folge an Rhein scheiterte. Dennoch drehte Großwallstadt erneut das Spiel, auch weil sich bei der HSG die Fehler häuften. Timo Kaiser, in der ersten Hälfte nur als erfolgreicher Siebenmeterschütze (2/2) auf dem Parkett, sorgte in dieser Phase mit fünf Toren dafür, dass die Rodgauer in Reichweite blieben - 20:22. Doch in den letzten zehn Minuten setzte sich die Klasse des Favoriten durch, der zwischenzeitlich mit vier Toren führte. Die Rodgauer riskierten nun alles, deckten offensiv, agierten im Angriff aber zu hektisch. Der Spitzenreiter, bei dem Marko Matijasevic in der zweiten Hälfte immer stärker wurde, be-strafte das und siegte letztlich verdient.

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, Weiss; Geck (1), Weber, Wesp, Horn, von der Au (4), Kohlstrung, Stenger (2), Hofferbert, von Stein (2), Weidinger, Hoddersen (6/2), Schopper (2), Kaiser (8/3), Keller

TV Großwallstadt: Redwitz (1), Adanir; Spatz (5/4), Engels (2), Eisenträger (2), Matijasevic (7), Bogunovic, Bergau, Osifo, Corak (4), Stark (7), Spieß (1), Pfeiffer, Hüttmann

Quelle: op-online.de