Vorzeichen stehen auf Spannung

Durchgesetzt. Nieder-Rodens Tim Henkel (links) erzielte am vergangenen Freitag drei Tore gegen den TV Großwallstadt. Dino Corak kommt zu spät. In den sechs Spielen dieser Saison traf Henkel insgesamt 13 Mal für den Tabellenvierten (7:5 Punkte). - Foto: Eyßen

Rodgau - Wenn Tim Henkel heute mit den Handballern der HSG Rodgau Nieder-Roden zum Derby der 3. Liga Ost bei der HSG Hanau antritt, ist das für ihn eine Reise in die eigene Vergangenheit. Von Holger Appel

Henkel spielte in der Jugend nur für einen Klub, die TS Steinheim, die im Jahr 2009 mit dem TV Kesselstadt zur HSG Hanau verschmolz.

Klar, der 29-jährige Linkshänder freut sich riesig auf das Derby in der Main-Kinzig-Halle (20 Uhr). „Auch wenn ich damals in Steinheim zu Hause war, für Steinheim gespielt habe und in der heutigen Mannschaft mit keinem Spieler mehr eng befreundet bin: Die HSG Hanau ist mein Heimatverein, dem ich mich verbunden fühle“, sagt Henkel, der mit Ehefrau Verena in Nieder-Roden wohnt. „Wir haben uns bei meinem zweiten Engagement in Rodgau kennengelernt“, berichtet er. Mittlerweile hat er zum dritten Mal an der Wiesbadener Straße angeheuert.

Die zweite Station in Nieder-Roden, das war die Zeit zwischen 2012 und 2014. Henkel kam 2006 erstmals nach Nieder-Roden. 2007 wechselte er in die 2. Liga zu Bayer Dormagen, stieg sogar auf in die Bundesliga. 2009 versuchte er sein Glück beim Bergischen HC in der 2. Liga. Nach einem halben Jahr in den USA (Studiengründe) kehrte er 2012 nach Nieder-Roden zurück. In der Saison 2013/14 trug er das Trikot des Altmeisters TV Großwallstadt, gegen den er zuletzt beim dramatischen 24:23 stark auftrumpfte.

„Dieses Erfolgserlebnis war vor dem Derby in Hanau natürlich klasse für das Selbstvertrauen - auch wenn wir uns wieder die eine oder andere Unkonzentriertheit in Abwehr und Angriff geleistet haben“, berichtet Henkel selbstkritisch und ergänzt: „Wir sind als Mannschaft komplett zusammengeblieben und sind gut aufgestellt. Wir wollen uns mit unserem neuen Trainer Jan Redmann, der prima zu uns passt, weiter verbessern, also mindestens Fünfter werden. Vergangene Saison haben wir die Hanauer zweimal klar geschlagen. Aber sie sind besser geworden, haben eine enorme Heimstärke aufgebaut. Dieses Mal dürften die Vorzeichen auf Spannung stehen“, meint Henkel und verweist auch auf den stressigen Freitag. „Der Termin ist zwar einerseits klasse, man hat danach ein freies Wochenende. Aber wir sind Amateure, arbeiten alle. Ich klappe quasi am späten Nachmittag den Laptop zu, fahren nach Hanau in die Halle und muss meine Leistung abrufen“, sagt Henkel, der bei einem Unternehmen in Langen beschäftig ist.

Rene Marzo, Vorstandsmitglied der HSG Rodgau Nieder-Roden, glaubt fest daran, dass Henkel das wieder schafft. Er lobt ihn in den höchsten Tönen. „Tim ist für uns als Stammspieler absolut unumstritten. Seine physische Präsenz gibt uns in der Abwehr Stabilität, da hat er es ja oft mit richtigen Brocken auf halblinks zu tun. Aus den Duellen geht er meistens als Sieger hervor und ist dann auch noch im Umschaltspiel erfolgreich.“ So wie zuletzt gegen den TV Großwallstadt, als er bei drei Versuchen drei Treffer erzielte, unter anderem den wichtigen Ausgleich zum 23:23.

Quelle: op-online.de