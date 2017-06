Christian Scharnagel über Meisterschaft und Kreisoberliga-Aufstieg

Offenbach - In den letzten Spielen der abgelaufenen Saison war Christian Scharnagel (33) Kapitän der SG Nieder-Roden, die mit nur einer Niederlage souverän Meister der Fußball-A-Liga Offenbach Ost wurde.

Mit Ausnahme eines zweijährigen Gastspiels bei Kickers Obertshausen ist er seit 2003 für die SGN aktiv. Unser Mitarbeiter Stefan Fay hat mit ihm gesprochen.



Herr Scharnagel, vier Spiele vor Saisonende wurden Sie Kapitän. Wie kam es dazu?



Sascha Berger, unser eigentlicher Kapitän, hat sich verletzt. Ich rückte, wie besprochen, nach und vertrat ihn.



Wie war es, fast die gesamte Saison Spitzenreiter zu sein?



Wir waren zwar lange Erster, haben aber immer Druck von hinten gespürt. Vor zwei Jahren hatten wir knapp die Relegation verpasst, trotz einer sehr guten Rückrunde. Vergangene Saison hat dann alles gepasst und wir haben von Anfang an Gas gegeben.



Gibt es einen Spieler, den man herausheben kann?



Nein. Alle, auch die, die nicht so häufig zum Einsatz kamen, haben mitgezogen. Die Trainingsbeteiligung war beeindruckend. Es ist allerdings schon Wahnsinn, was Mirnes Mesic mit 39 Jahren immer noch an Leistung bringt.

Was erwarten Sie nun in der Kreisoberliga?

Klar ist, dass wir nicht so auftrumpfen werden wie in der vergangenen Saison. Wir werden auch Spiele verlieren.

Das wird eine Umstellung sein. Bis zur letzten Partie der abgelaufenen Saison hatten sie eineinhalb Jahre kein Ligaspiel verloren...

Genau, wir müssen dann lernen, mit den sich ergebenden Niederlagen umzugehen.

Was erwarten Sie persönlich von der Kreisoberliga?

Ich bin mittlerweile in einem Alter, in dem am Tag nach dem Spiel gehörig die Knochen wehtun. Weil es mir aber immer noch viel Spaß macht, spiele ich weiter. Es wäre schön, in der Kreisoberliga auch oben mitspielen zu können.

