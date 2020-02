„Wahnsinn, was sich aus dieser Situation entwickelt hat“

Hanau – Die Ende Januar in einem Handy-Video dokumentierten Prügel- und Gewalt-szenen während des Büdinger Futsal-Hallencups und der daraus resultierende Abbruch der Partie zwischen der SG Büdingen und dem VfB Rodheim/Horloff hat für beide Vereine Folgen.

Sie wurden je mit einer Geldstrafe von 750 Euro und einem Abzug von sechs Punkten belegt. So urteilte das Sportgericht. Für zwei Rodheimer Spieler ist die Saison wegen einer mehrmonatigen Sperre gelaufen. Nehmen die Klubs beziehungsweise die Verurteilten bis 15. April an einem entsprechenden Konfliktmanagement-Seminar teil, können die Punktabzüge halbiert und die Geldstrafe auf 500 Euro reduzieren werden. Doch selbst die drei Zähler weniger tun beiden Klubs weh. Für Büdingen bedeutet der Abzug einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisoberliga. Für den auf Rang vier in der B-Liga notierten VfB Rodheim/Horloff schwinden die theoretischen Aufstiegschancen.

Der Sportgerichtsvorsitzende Rainer Lach (Darmstadt) sowie seine Beisitzer Klaus Kremer (Eltville) und Manfred Ries (Kassel) sahen es als erwiesen an, dass beide Vereine gleichermaßen dafür verantwortlich waren, dass das Gespann um Hessenliga-Referee Volker Höpp (Dauernheim) das Spiel abbrach. Zuvor hatten bereits Kamil Kuzu (SG Büdingen), Taylan Yildirim und Ferhan Ünsal (beide VfB Rodheim) wegen Tätlichkeiten Rot gesehen.

Lutz Eiser, der Vorsitzende des VfB Rodheim/Horloff, erklärte, dass sein Verein das Urteil mit allen Konsequenzen annehmen wird. Gleiches traf auf die beiden über mehrere Monate gesperrten Taylan Yildirim und Ferhan Ünsal zu. „Es war meine erste Rote Karte“, sagte Ünsal, der sich wie Yildirim öffentlich entschuldigte. Der Vorstand der SG Büdingen will hingegen laut Klubsprecher Kim Richter intern noch beraten, ob Einspruch eingelegt wird.

Vor der Verkündung des Urteils hatte Richter in seinem Schlusswort für einen Freispruch seiner SG Büdingen plädiert. „Wir waren an diesem Abend Opfer, nicht Täter“, erklärte schon während der Verhandlung Spielertrainer Akin Kirsan, als er zu seiner Sichtweise der Dinge befragt wurde.

Ein unsauber ausgeführter „Fair-Play-Anstoß“ hatte die Gemüter kurz vor Schluss beim Stand von 2:1 für Büdingen hochkochen lassen. Über Beleidigungen und Tätlichkeiten eskalierte die Situation bis hin zur Schlägerei mit Spielern und Zuschauern. „Es ist Wahnsinn, was sich aus dieser Situation entwickelt hat“, sagte Lach. Schiedsrichter Höpp widersprach klar der Darstellung der Spieler und betonte: „Das waren Hiebe, keine Tätscheleien.“ Unstrittig war, dass Rodheims Torwart Ünsal mit gestrecktem Bein in die Spielertraube gesprungen war. Er wurde bis 24. Juli gesperrt. Mitspieler Taylan Yildirim, der auch an den Jagdszenen beteiligt war, muss bis 24. September pausieren. Drei Büdinger Spieler wurden jeweils bis Mitte März gesperrt.

Dass beide Vereine mit einer identischen Strafe belegt wurden, begründete Lach damit, dass die Büdinger laut Strafordnung auch fürs Verhalten ihrer Anhänger haftbar sind. Die Suche nach Namen verlief grotesk. Die Büdinger Befragten antworteten wachsweich: „Das ist der Cousin meines besten Freundes, doch ich weiß nicht, wie er heißt“, „Ich habe eine Vermutung, will aber keinen zu Unrecht beschuldigen.“ fs

