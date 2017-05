„Wahnsinnige Moral“ trägt Hanau 93

Die Spieler des FC Hanau 93 feiern den Meistertitel in der Gruppenliga Frankfurt Ost und den Aufstieg in die Verbandsliga.

Hanau - In diesen Tagen produziert der 1. Hanauer FC 1893 durchweg positive Schlagzeilen: Am Sonntag sicherte sich Hessens ältester Fußball-Club in der Gruppenliga Frankfurt Ost durch ein 11:2 über den VfR Kesselstadt die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga Süd.

Zudem sagte neben den Trainern Christopher Prümm und Slavisa Dacic fast die komplette Mannschaft für die neue Saison zu. Erste neue Spieler haben die Hanauer ebenfalls unter Dach und Fach. In Kürze wird der Klub besondere Ereignisse für die anstehende Jubiläumssaison (2018 wird der FC 125 Jahre alt) preisgeben. Wochen der Krönung also für die Grimm-Städter - die in dieser Spielzeit beileibe nicht nur gute Phasen erlebten.

Zwar spielten die 93er eine starke Hinrunde, quittierten in 16 Spielen nur eine Niederlage und schüttelten mit Ausnahme des JSK Rodgau erst einmal alle Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft ab. Im Winter erschütterten interne Machtkämpfe den Verein, Wechsel im Vorstand inklusive. Giovanni Fallacara hielt sich als Sportlicher Leiter auch deshalb im Amt, weil die Spieler hinter ihm standen und Druck auf den Verein ausübten, indem sie mit ihrer Abmeldung noch vor dem Start in die Restsaison drohten. Inzwischen sitzt Fallacara wieder fest im Sattel, gilt als einer der Macher des jüngsten Erfolgs der 93er. „Ich bin aber kein Sportlicher Leiter, der allein entscheidet“, betont er: „Bei mir durfte die Mannschaft immer mitreden und auch am Konzept für die nächste Saison feilen.“

Das sieht im Kern vor, Fluktuation zu vermeiden und den Aufsteiger in überschaubarem Maß zu verstärken. „Die Mannschaft bleibt in der Verbandsliga komplett zusammen“, sagt Fallacara, wobei man das „komplett“ ein wenig relativieren muss. So beendet Larry Ransom seine Karriere, steht nur noch im Notfall als Spieler zur Verfügung. Bei den Routiniers Ervin Skela und Daniyel Cimen bleibe abzuwarten, ob sie derart häufig wie gerade in der Rückrunde dieser Saison auflaufen könnten, fügt Fallacara hinzu. Außerdem ist bei Burim Gashi noch offen, wie es angesichts einer Knieverletzung fußballerisch überhaupt weitergehen kann.

Bange ist Fallacara beim Blick nach vorn jedoch nicht - auch wegen eines halben Dutzends an Neuzugängen, die sich die 93er vorgenommen haben. Bei vier Spielern ist die Verpflichtung schon perfekt: In Ilker Bicakci kommt einer der Führungsspieler des FC Hochstadt nach Hanau, von der SG Bruchköbel Emos Muratoglu und Elvir Sekeric. Das schon fixe Quartett komplettiert Ernan Tasgin von Bayern Alzenau. „Bei allen Spielern haben wir darauf geachtet, dass sie flexibel einsetzbar sind und auf mindestens zwei Positionen spielen können“, schildert Fallacara das Anforderungsprofil.

So kann Tasgin, der ein Freund von 93-Spieler Sascha Ries ist und auf diesem Weg ins Spiel gebracht wurde, etwa als Zehner und auch als Sechser fungieren. „Wir achten allerdings extrem auf die Charaktere und dann erst auf das Fußballerische“, betont der Sportliche Leiter. Dies sei auch - trotz der unerquicklichen Ereignisse in der Winterpause - das Erfolgsgeheimnis dieser Saison gewesen, meint Fallacara: „Es war dieses Jahr eine wahnsinnige Moral zu spüren. Damit haben wir Höhen und Tiefen gemeistert.“ In der kommenden Spielzeit sollen die 93ern vor allem eins meistern: den Ligaverbleib. Von einem Durchmarsch in die Hessenliga, perspektivisch das Ziel, spricht derzeit kaum wer. „Die Mannschaft soll ohne Druck die Klasse halten“, gibt Fallacara vor. (jd)

