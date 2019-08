Weber macht das Spiel seines Lebens

Offenbach – In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost schlossen gestern der VfB Oberndorf (2:0 gegen den FSV Bad Orb) und der SVG Steinheim (1:0 gegen Oberau) nach Punkten zum spielfreien Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg auf.

Spektakuläres wurde geboten beim 6:4 der SG Rosenhöhe gegen Germania Dörnigheim und beim 4:4 zwischen Türk Gücü Hanau und den Sportfreunden Seligenstadt.

SVG Steinheim - Sportfreunde Oberau 1:0 (0:0). Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen kam die Offensive des SVG diesmal nicht so recht auf Touren. Auch in Hälfte zwei blieben Höhepunkte rar gesät. Oberau verteidigte gut und die Baier-Elf fand kein probates Mittel. In der 81. Minute dezimierten sich die Steinheimer durch die Gelb-Rote Karte für Payam Khederzadeh. Dass trotz Unterzahl und einer insgesamt bescheidenen Leistung am Ende Evangelos Zormpalas in der Nachspielzeit noch der Siegtreffer gelang, darf aus Steinheimer Sicht als glücklich bezeichnet werden, da Oberau in der Schlussphase dem Siegtreffer näher war.

Steinheim: Lopez - Blocher, Goldammer, Camara, Naouassi, Bacher (70. Kale), Ucar, Khederzadeh, Fröb (30. Busch), Zormpalas, Balzer (82. Gültekin)

Tor: 1:0 Zormpalas (90.+3) - Gelb-Rot: Khederzadeh (Steinheim, 81.)

Türk Gücü Hanau - Sportfreunde Seligenstadt 4:4 (1:3). Dank einer tollen Moral und zwei Treffern von Neuzugang Roland Pauna holte Türk Gücü Hanau gegen die Sportfreunde Seligenstadt noch einen Punkt. Der 26-jährige Offensivspieler kennt die Gruppenliga aus seiner Zeit beim FC Dietzenbach noch bestens. Ab der Saison 2018/19 stand Pauna im Kader des Verbandsligisten SG Rot-Weiss Frankfurt, schaffte dort aber nicht den Durchbruch zum Stammspieler. Beim 4:4 machten die Hanauer einen 1:4-Rückstand wett. In der ersten Halbzeit lief der Ball bei den Sportfreunden sehr gut. Auch vom frühen 1:0 für Türk Gücü, das Murat Selcuk aus spitzem Winkel erzielte, ließ sich das Team von Trainer Thomas Epp nicht aus dem Konzept bringen. Die Sportfreunde drehten durch gradliniges Spiel den Rückstand bis zur Pause auf 3:1. Als Peter Kader in der 54. Minute das 4:1 markierte, schien das Spiel entschieden. In der Folgezeit noch zwei gute Torchancen für Seligenstadt, doch Turgay Dikmen rettete jeweils auf der eigenen Torlinie. Auf der Gegenseite leitete Dikmen mit einem Kopfballtreffer die Aufholjagd ein. Als Pauna in der 77. Minute einen Freistoß verwandelte, war richtig Spannung in der Partie. Per Flachschuss krönte Pauna in der Schlussminute sein Debüt mit Treffer zwei.

Türk Gücü: Tok - Shima, Djhafar (40. Korkmaz), Karan, Dikmen, Selcuk, Ünal, Jakicevic (58. Yücel), Netzband (78. Müller), Pauna, Aalaoui

Seligenstadt: Soldevilla - Milankovic, T. Leppin, Marino, Hertrich, Strechie (46. Kaden), Marton, Hofmann, Knecht, Krapp, P. Traut

Tore: 1:0 Selcuk (9.), 1:1 Hertrich (23.), 1:2 Hofmann (28.), 1:3 Strechie (33.), 1:4 Kaden (54.), 2:4 Dikmen (62.), 3:4, 4:4 Pauna (77., 90.) - Gelb-Rot: Ünal (Hanau, 80.)

SG Rosenhöhe Offenbach - Germania Dörnigheim 6:4 (2:1). Nach einer Viertelstunde brachte Emanuel Becker die selbstbewussten Maintaler in Führung. Christian Rüger glich nach einer halben Stunde aus. „Danach haben wir ein herausragendes Spiel abgeliefert“, berichtete SG-Sprecher Tim Kleinschmidt. Bester Mann auf dem Feld war der Offenbacher Robin Weber. Er erzielte den 2:1-Pausenstand und nach zwischenzeitlichen Treffern von Fabian Curth (3:1) und Ugur Erdogan (3:2) in der 75. Minute mit einem Traumtor aus 40 Metern auch das 4:2. Rüger packte in der 89. Minute das 5:2 drauf, doch die stets offensiven Dörnigheimer verkürzten nochmal auf 5:4. Mit einem herrlichen Außenristtreffer machte Weber in der vierten Minute der Nachspielzeit die Offenbacher endgültig froh. „Das war das Gruppenligator des Jahrhunderts“, jubelte Kleinschmidt.

Rosenhöhe: Läpple - Demir, Curth, Muhadzeri (70. Harmanci), Fazio, Müller (60. Kadioglu), Zindros, Bock, Sidibe, Weber, Rüger.

Tore: 0:1 Becker (15.), 1:1 Rüger (30.), 2:1 Weber (43.), 3:1 Curth (50.), 3:2 Erdogan (60.), 4:2 Weber (75.), 5:2 Rüger (89.), 5:3 Becker (90.), 5:4 Trajanov (90.+2), 6:4 Weber (90.+4)

SG Bruchköbel - Kickers Obertshausen 1:1 (0:0). Zwei späte Treffer führten zu einem gerechten Ergebnis. Es war ein kampfbetontes Spiel mit nur wenigen Höhepunkten. Die letzten zehn Minuten hatten es aber in sich. Der eingewechselte Armin Kuc hatte in der 85. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für die SGB auf dem Fuß, scheiterte aber. Im direkten Gegenangriff gelang Francesco Lippolis das 0:1. Bruchköbel warf aber noch einmal alles nach vorne und wurde in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch mit dem Ausgleich belohnt. Marco Barcik köpfte eine Ecke ein.

Obertshausen: Bohn - Fischer, König, Höf, Christ, Davulcu, Jenrich (82. Egerer), F. Dindorf (72. Lippolis), Mannhart, Arnold, Bott (90. Prechtel).

Tore: 0:1 Lippolis (86.), 1:1 Barcik (90.+2)

VfR Wenings - SG Nieder-Roden 0:0. Die SG Nieder-Roden erarbeitete sich im ersten Abschnitt die besseren Chancen, schlug daraus aber kein Kapital. Der zweite Spielabschnitt begann mit einer Riesenchance für die Grün-Weißen. Darius Rogozinaru setzte das Spielgerät zunächst an den Pfosten und Radu Bumbar den Ball beim Nachschuss über die Latte (49.). In der Folge waren klare Offensivaktionen auf beiden Seiten rar. Rogozinaru scheiterte per Freistoß am glänzend reagierenden SG-Keeper Marco Piesker. Auf der Gegenseite köpfte Gashi den Ball an die Latte (84.). Am Ende war die Punkteteilung gerecht.

Nieder-Roden: Piesker - Wähner, Tatar, Ternay (25. Jäger), Scharnagel, Ring, Demirtas, Nikolov, Roth, Gashi, Schwäbe (71. Mesic) fs

