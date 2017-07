Welzheim zittert sich weiter

Klein-Auheim - Am letzten Vorrundenspieltag beim Fußball-Mainpokal in Klein-Auheim machten vor 250 Zuschauern auch Kreisoberligist TuS Klein-Welzheim und A-Ligist TSG Mainflingen den Einzug in das Halbfinale perfekt.

Aufgrund eines Gewitters hatte die Partie der Mainflinger gegen die Spvgg. Seligenstadt rund 20 Minuten unterbrochen werden müssen. Die besten vier Mannschaften sind heute ab 18. 15 Uhr gefordert. TuS Klein-Welzheim – Spvgg. Hainstadt 2:1 (2:1). Die Klein-Welzheimer erwischten einen Traumstart und gingen bereits nach zwei Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte allerdings nur noch Hainstadt, hatte aber kein Glück im Abschluss. Klein-Welzheim zitterte sich ins Halbfinale. Tore: 1:0, 2:0 Özdemir (2., 14.), 2:1 J. Merget (30.) TSG Mainflingen – Spvgg. Seligenstadt 2:1 (1:0). Misael Mester avancierte mit zwei Toren zum Matchwinner der Mainflinger, denen allerdings auch bereits ein Remis genügt hätte. Nach dem 1:1 durch den ehemaligen Mainflinger Kay Metzger machte Mester mit seinem zweiten Treffer drei Minuten vor dem Spielende alles klar. Tore: 1:0 Mester (22.), 1:1 Metzger (42.), 2:1 Mester (57.) Gruppe A TuS Klein-Welzheim – Hainstadt 2:1 1. TuS Klein-Welzheim 4 7:4 7 2. SV Zellhausen 4 5:5 7 3. SVG Steinheim 4 6:4 5 4. TuS Froschhausen 4 6:8 5 5. Spvgg. Hainstadt 4 3:6 2 Gruppe B Mainflingen – Spvgg. Seligenstadt 2:1 1. Sportfr. Seligenstadt 4 12:3 9 2. TSG Mainflingen 4 10:5 9 3. Klein-Krotzenburg 4 8:7 7 4. Spvgg. Seligenstadt 4 4:11 3 5. Alem. Klein-Auheim 4 4:12 1 Heute spielen (Halbfinale): SF Seligenstadt - SV Zellhausen (18.15 Uhr) TuS Klein-Welzheim - TSG Mainflingen (19.30 Uhr) - leo Quelle: op-online.de