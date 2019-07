„Wie ein Puzzle, das man lösen muss“

Dietzenbach – Irgendwas fehlte. Und doch verfolgte Toby Scott natürlich das Ziel, das er immer verfolgt. Als Erster die Ziellinie zu überqueren. Das tat er auch. Und konnte seinem Sieg beim Dieburger Stadtlauf viel Positives abgewinnen. VON JÖRN POLZIN

„Solche Wettkämpfe sind sehr gut, um die Schnelligkeit zu trainieren“, sagt der Neuseeländer. Außerdem wohnt seine Freundin Sabeth vor den Toren Dieburgs, also war es quasi ein Heimspiel für Scott. Doch Tempo ist bei seiner eigentlichen Spezialdisziplin nur die halbe Miete. Der 28-Jährige ist Orientierungsläufer, das Aushängeschild des OLV Steinberg. „Mit Karte und Kompass macht alles natürlich noch mehr Spaß“, erzählt er.

Wenn man so erfolgreich ist wie Scott sowieso. Bei den deutschen Meisterschaften landete er häufiger auf dem Podest, holte kützlich den Hessentitel. „Meine gesamte Familie hat in Neuseeland Orientierungslauf gemacht, auch Sabeth und ihre Eltern sind dabei“, erzählt Scott, der in Australien geboren ist, in Neuseeland aufwuchs und seit sechs Jahren in Deutschland lebt. Genau genommen in Schwetzingen, wo er auch als Ingenieur für Raumfahrt-Elektronik arbeitet. Über seine Freundin, die ebenfalls für den OLV läuft, kam er dann nach Steinberg.

„Er bringt sich super in den Verein ein, ist auch als Sportwart tätig. Die Kinder schauen zu ihm hoch, obwohl er sich ungern ins Rampenlicht stellt“, sagt Jakob Doetsch vom OLV-Vorstand und ergänzt schmunzelnd: „Er gewinnt schon mal einen Lauf und keiner im Verein bekommt es richtig mit.“

Dabei könnte Scott als mehrfacher neuseeländischer Meister und WM-Teilnehmer einiges erzählen. In der siebten Klasse begann er mit dem Orientierungslauf, den er als wunderschönen Sport bezeichnet. Warum? „Es sind körperliche wie mentale Fähigkeiten gefragt und er ist für jedes Alter geeignet. Die Strecken sind wie Puzzle, die man lösen muss“, erklärt Scott. „Man muss die Strecke nicht laufen, kann sie genauso gut wandern.“

Fußball, Cricket, Badminton, Basketball, Straßenradsport Crosslauf – der 28-Jährige hat vieles ausprobiert – und ist beim Orientierungslauf geblieben. Etwas Klettern und Unterwasserhockey darf es für den Hobby-Motorradschrauber aber sein. Je ausgefallener, desto besser.

Jüngstes Beispiel: Mit fünf weiteren Athleten gewann Scott mit der Staffel des OLV Steinberg den 24-Stunden-Lauf in Thüringen, der weltweit längsten Orientierungslauf-Staffel. Und der Kapitän lief mitten in der Nacht, mit Stirnlampe, die längste und schwierigste Bahn. Sein Schuh löste sich langsam auf, die Sohle hielt nur noch an der Ferse und den Zehenspitzen. Scott musste also mittig auftreten. Querfeldein alles andere als einfach. Im Ziel löste sich die Sohle dann komplett. Trotzdem war der Neuseeländer der Schnellste unter den Nachtläufern. „Für den Verein war der Sieg ein Riesenerfolg“, so Doetsch.

Um für die Wettkämpfe gewappnet zu sein, feilt Scott an Kraft, Stabilität und Technik – auch mit Hilfe von Computersimulationen. 100 bis 150 Trainingskilometer legt er die Woche im Wald zurück. Dabei ist er erfinderisch, konzipiert seine eigenen Karten. Eine kleine Gruppe aus Heidelberg schließt sich häufiger an. Überhaupt zählt Kameradschaft besonders unter den Läufern. Um die Anreisekosten zu den Wettkämpfen gering zu halten, werden Fahrgemeinschaften gebildet. Auch der Verein unterstützt Scott.

Nächstes Ziel für ihn ist die WM im August in Norwegen. Dort will er eine gute Platzierung erzielen. Bestes Resultat bislang war Rang 21 bei der Junioren-WM über die Langdistanz. „Meine Freundin und ich wollen außerdem ein Haus bauen. Und irgendwann soll ein Start beim Ultra-Trail du Mont-Blanc folgen“, blickt Scott voraus. Beim Ultramarathon in Frankreich sind ja auch nur schlappe 172 Kilometer und mehr als 10 000 Höhenmeter zu absolvieren.

Lauf in Darmstadt

Der OLV Steinberg richtet von 23. bis 25. August das Rhein-Main City Race in Darmstadt aus, deren Läufe zur Deutschen Park Tour sowie Euro City Tour zählen.