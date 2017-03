„Wir haben unsere Joker verspielt“

Offenbach - Am 25. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd zählen für Spitzenreiter Neu-Isenburg nur drei Punkte. Nach einer bisher durchwachsenen Rückrunde muss gegen den Vorletzten Geinsheim ein Heimsieg her, um nicht auch den letzten Vorsprung zu verspielen.

Ebenso unter Druck steht nach drei Pleiten in Serie die TS Ober-Roden – die Abstiegsplätze sind nah.

Spvgg. 05 Oberrad – FV Bad Vilbel (So., 15 Uhr). Als Drittletzter empfängt Oberrad die Mannschaft der Stunde. Spätestens nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Spitzenreiter Neu-Isenburg hat sich Bad Vilbel endgültig in den Kreis der Titelanwärter gespielt. In der Rückrundentabelle steht der FV gar auf Rang eins. „Es wird ein Spiel David gegen Goliath“, sagt Oberrads Trainer Baldo Di Gregorio, „Bad Vilbel ist die beste Mannschaft 2017.“ Die Spielvereinigung brauche eine gute Leistung über 90 Minuten sowie etwas Glück, um vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.

TS Ober-Roden – FC Kalbach (So., 15 Uhr). Nach drei Pleiten in Folge hat sich die TS selbst wieder in die Nähe der Abstiegsplätze manövriert. „Wir wissen um den Ernst der Lage und haben die Fehler knallhart angesprochen“, sagt Ober-Rodens Trainer Daniel Nister. Diese sieht der Coach nicht im konditionellen oder spielerischen Bereich. Vielmehr habe man auf der „Mentalitätsebene“ nachgelassen. „Es gilt für die Trainer und die Spieler. Wir müssen es wieder hinkriegen, uns bis in die letzten Haarspitzen zu motivieren“, sagt Nister, der guten Mutes ist, dass dies gelingt. Immerhin habe sein Team schon mit mehreren Rückschlägen umgehen müssen. „Bisher sind wir immer wieder aufgestanden“, sagt Nister. Fehlen werden jedoch der gesperrte Benedikt Strauss, der verletzte Florian Henkel und der im Urlaub weilenden Thomas Barowski.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg – SV 07 Geinsheim (So., 15 Uhr). Der Vorsprung des Tabellenführers aus Neu-Isenburg ist in den vergangenen Wochen geschmolzen. Waren es zur Winterpause noch neun Zähler auf Rang drei, sind es mittlerweile nur noch sechs – allerdings mit einem mehr absolvierten Spiel als die drittplatzierten Bad Vilbeler. „Wir haben die Joker verspielt“, sagt 03er-Trainer Peter Hoffmann. Gegen den Vorletzten aus Geinsheim zählt nur ein Sieg. „Wenn wir Meister werden wollen, müssen wir gewinnen“, sagt Hoffmann. Warum es in den vergangenen Wochen nicht wirklich rund lief, dafür hat der Trainer mehrere Gründe ausgemacht: Zum einen seien immer mal wieder wichtige Spieler ausgefallen, zum anderen habe manchmal einfach die letzte Konsequenz gefehlt. „Und natürlich spielen auch die Nerven eine Rolle“, meint Hoffmann.

Türk Gücü Friedberg – SC 1960 Hanau (So., 15 Uhr). Aus den vergangenen drei Spielen entschied Hanau zwei für sich – dies bescherte dem SC 1960 Luft im Abstiegskampf. Entsprechend könnte Trainer Seref Zangir gegen den Tabellen-14. aus Friedberg auch mit einem Remis leben. „Auswärts ist ein Punkt immer eine gute Sache, zumal wir so den Vorsprung von fünf Zählern auf Türk Gücü halten würden.“ J dani

Quelle: op-online.de