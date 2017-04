MSG Groß-Zimmern/Dieburg wittert Aufstiegschance

Dieburg/Groß-Zimmern - Womit nach fünf Punkten Rückstand zur Tabellenspitze niemand mehr gerechnet hätte, ist nach dem überraschenden Punktverlust der HSG Rodenstein bei der MSG Odenwald (25:25) plötzlich möglich geworden: Die Männer der MSG Groß-Zimmern/Dieburg können mit drei Siegen in den letzten drei Spielen aus eigener Kraft Meister der Bezirksoberliga Odenwald/Spessart werden. Von Matthias Grimm

Ein Hattrick der Handballer würde nicht nur den Meistertitel bedeuten, es wäre außerdem der Aufstieg in die Landesliga Hessen Süd. Im Heimspiel gegen den TV Beerfelden spielte der aktuelle Tabellenführer angesichts dieser Perspektive anfangs nervös. Technische Fehler, eine passive Abwehr und viele Fehlwürfe prägten das Spiel. Der Beerfelder Rückraum nutzte vor allem die Abwehrschwächen der MSG und führte zwischenzeitlich mit 8:10. Trotz es zähen Spiels und der Unsicherheiten erkämpften sich die Gastgeber eine 18:15-Pausenführung, die nach dem Wiederanpfiff dank einer deutlichen Steigerung im Offensivspiel weiter ausgebaut wurde. Die Gäste bauten mit der Zeit merklich ab, sodass am Ende ein deutlicher 39:32-Heimsieg zu Buche stand.

Trainer Thomas Müller: „Mit der Angriffsleistung und dem Tempospiel war ich relativ zufrieden, die schwache Abwehrarbeit im gesamten Spielverlauf hat mir aber nicht gefallen“, bemängelte er. Am Sonntag, 9. April, muss die MSG bei der MSG Umstadt/Habitzheim II antreten, die noch in den Abstiegskampf verwickelt ist und hoch motiviert sein wird. Deshalb wird sich die MSG insbesondere in der Abwehr deutlich steigern müssen. Anpfiff ist um 14 Uhr in der Heinrich-Klein-Halle Groß-Umstadt.

Für die MSG I spielten: Böhm, Zentner, Großmann (1), Herrmann (2), Pullmann (2), Hopf (4), R.Göbel (5), Appel (4), C. Göbel (7/6), Wilde (2), Hohlmann (3), Senk, Sinizki (6), Römer (3).

Die zweite Männermannschaft spielte zuhause gegen den feststehenden Meister der Bezirksliga A, die SG Babenhausen II. Die Gastgeber hatten viele Probleme mit der offensiven Abwehr Babenhausens. „Es fehlte die Bewegung ohne Ball und die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss“, analysierte Co-Trainer Stefan Wilde die 24:28-Niederlage. Die MSG II bleibt mit 32:14 Punkten auf dem zweiten Platz.

Für die MSG II spielten: Remspecher, Stapp, Vogel (6), T. Hopf (1), Murr (3), Eckert (1), Sardo (1), Wiedling (2), Coors (4), Fornoff, Vötsch, Basan (1), Römer (3), Unrath (1).

Die MSG-Teams laden ihre Fans am 22. April nach dem letzten Heimspieltag zum Saison-Abschlussfest mit Party-Musik von DJ Dennis vor die Georgi-Reitzel-Halle in Groß-Zimmern ein.

Die erste Frauenmannschaft ging in bei der TSG Bürgel mit 16:39 unter. In ihrem letzten Heimspiel zeigten Bürgelerinnen (dritter Platz/32:10) noch einmal, dass sie auf jeder Position torgefährlich sein Können und viele Aufstellungsformationen harmonieren. TSG-Trainerin Marion Fenn: „Die FSG machte es uns allerdings auch einfach, von Rückzugs- und Abwehrverhalten war wenig zu sehen und wir konnten ungehindert unser Tempospiel aufziehen.“ Die 5:1-Deckung ließ die Gäste kaum in einen Spielrhythmus kommen, lediglich Einzelaktionen führten zu Treffern der FSG. Der TuS Griesheim meldet für die nächste Saison keine Mannschaft mehr und aus der Oberliga kommt kein Absteiger in die Landesliga hinzu, sodass bereits vor dem Kellerduell der neuntplatzierten FSG mit dem Tabellenzehnten TV Bürgstadt beide Teams den Klassenverbleib sicher haben.

Trotzdem will des Trainer Michael Fischer in seinem letzten Spiel auf der FSG-Bank noch einmal wissen: „Wir wollen die Runde würdig abschließen.“ Das Spiel wird am Samstag um 18 Uhr in der Dieburger Schlossgartenhalle angepfiffen.

Für die FSG Dieburg/Groß-Zimmern spielten: Anton, Krämer, Rausch (5), Kurz, Schneider, Böttcher, Ühlein, Coors (1), Hapke (4), Danz (1), Jambor (1), Untch (4).