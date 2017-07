Zellhausen übernimmt Spitze

Mainpokal: 2:0-Sieg gegen Steinheim / Klein-Auheim erkämpft nach 0:2 noch ein 2:2

+ Das 2:0 durch Dennis Protzel (rechts) reichte Germania Klein-Krotzenburg letztlich nicht zum dritten Sieg beim Mainpokal. Marc Delarü und der FC Alemannia Klein-Auheim erkämpften im Endspurt noch ein 2:2. J Foto: Eyßen

Klein-Auheim - Der sechste Spieltag beim Fußball-Mainpokal-Turnier in Klein-Auheim bot den 180 Zuschauern gleich zwei Überraschungen. So übernahm A-Ligist SV Zellhausen mit einem 2:0-Sieg über den Gruppenligisten SVG Steinheim die Tabellenführung in der Gruppe A.