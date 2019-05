Zusammenhalt und große Variabilität

Schaafheim – Die Meisterschaft in der Gruppenliga Darmstadt und nicht mehr als zehn Tore kassieren: das waren die Saisonziele, die sich die Fußballerinnen von Viktoria Schaafheim vor der Saison gesteckt haben. Recht hoch, möchte man meinen. VON LARS HERD

Und doch haben sie das erste Ziel bereits erreicht: die Meisterschaft und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die Verbandsliga Süd. Auch das zweite Ziel ist bei acht Gegentreffern noch drin, zwei Partien sind noch zu spielen.

„Es war klar, dass wir aufsteigen wollten. Das hat sich die Mannschaft als Ziel gesetzt“, betont Co-Trainerin Stefanie Hirschl. Sie hatte das Team im Sommer notgedrungen bis zur Winterpause übernommen und mit neun Siegen bei nur einer Niederlage (0:2 beim TSV Pfungstadt II) an die Tabellenspitze geführt. Seitdem stand sie dem neuen Trainer Jassem Samir zur Seite. „Das war auch klar, dass zur Winterpause ein neuer Trainer kommen sollte“, erklärt Hirschl.

Und der hat eine starke Truppe vorgefunden, die durch Zusammenhalt glänzt. „Das ist eine unserer Stärken“, lobt Hirschl ihr Team, „auch letztes Jahr, als es nicht so gut lief.“ Nicht so gut lief es in der Verbandsliga auch deswegen, weil einige Spielerinnen verletzt ausgefallen waren. Hinzu kam, dass drei schwanger geworden sind. „Das war auch ein Grund, wieso wir abgestiegen sind. Deswegen war uns klar, dass wir wieder aufsteigen wollen.“ Unter anderem fehlte Michelle Wilkes, die die Viktoria 2016/17 mit 33 Treffern in die Verbandsliga geschossen hatte. Zwar stieß sie erst zur Rückrunde wieder hinzu, traf seitdem aber bereits achtmal in neun Partien.

Doch nicht nur sie trug zum Erfolg der Mannschaft bei. Denn nur acht Gegentore sind eine gute Grundlage für die erfolgreiche Saison. Hinzu kommt noch die starke Offensive mit 76 geschossenen Toren. Und das alles in nur 16 Spielen. Wichtig war auch, dass Schaafheim nicht von einer Spielerin abhängig war. Die Treffer verteilen sich auf 15 Akteurinnen. „Dass wir variabel sind, ist eine unserer größten Stärken“, sagt Hirschl. „Nicht nur, dass wir viele Torschützinnen haben, sondern auch, dass alle viele verschiedene Positionen spielen können.“ Bei der Viktoria stach lediglich die ehemalige Zweitligaspielerin des 1. FFC Frankfurt II, Anna Becker, mit 20 Toren heraus. Hinter ihr folgten Tilda Novotny und Michelle Wilkes mit je acht Treffern. Becker führt auch deutlich die Schützenliste der Gruppenliga Darmstadt an.

Wie es für Hirschl ab Sommer weitergeht, ist noch nicht klar. Sie würde gerne aus Zeitgründen aufhören, aber die Mannschaft möchte sie nicht verlieren. „Das wird sich in den nächsten Wochen klären.“ Jedenfalls würde sie Samir maximal unterstützend zur Seite stehen.

Aktuell laufen bei der Viktoria die Planungen für die neue Runde. Dann ist das Ziel, besser abzuschneiden als im Vorjahr, als die Schaafheimerinnen aus der Verbandsliga abgestiegen sind. „Wir wollen die Liga halten“, betont Samir. Doch nun gilt es erstmal, die Saison noch zu beenden, schließlich stehen noch zwei Spiele aus: „Und die wollen wir gewinnen.“

Quelle: op-online.de