Zwei gute Phasen reichen

Nieder-Roden – Das ganze Dilemma der Nieder-Rodener Personalsituation wurde nach dem 32:26 (18:11)-Heimsieg gegen das weiterhin sieglose Schlusslicht HSC Bad Neustadt sichtbar: Beim anschließenden „Humba Täterä“ mit den Fans hüpften nur noch wenige Spieler der Gastgeber über das Parkett, der Großteil hielt sich spürbar zurück. VON PATRICK LEONHARDT

„Da stehen 15 Mann auf dem Spielberichtsbogen. Doch wenn man das dann mal so durchgeht...“ meinte HSG-Trainer Jan Redmann. Philipp Keller (Sprunggelenkverletzung, unter der Woche krank) musste kürzer treten, Alexander Weber fiel ab Minute 35 mit Wadenproblemen aus, Ketil Horn zog sich eine Platzwunde am Auge und eine leichte Gehirnerschütterung zu. Für Philippe Kohlstung wäre ein Einsatz nach seinem Muskelfaserriss noch zu früh gekommen, dazu Timo Kaiser und Michael Weidinger, die nach langen Verletzungspausen erst seit wenigen Wochen wieder dabei sind. Philip Wunderlich hatte zuvor schon 60 Minuten in der zweiten Mannschaft gespielt und Johannes von der Au musste wieder 60 Minuten in Abwehr und Angriff durchspielen. Da waren am Ende nicht mehr viele übrig, die noch irgendwie hüpfen konnten.

Und dennoch fuhr Nieder-Roden nach vier sieglosen Spielen (2:6 Punkte) einen souveränen Sieg ein und kletterte wieder auf Platz drei der Tabelle. Bis zum 7:7 ging der Plan der Gäste auf, das Spiel zu verlangsamen, dann gelang Nieder-Roden ein 4:0-Lauf. Zur Pause führte die HSG bereits deutlich und zog in Durchgang zwei bis auf 24:14 davon. „Wir hatten zwei richtig gute Phasen. Ab dem 7:7 und zu Beginn der zweiten Hälfte“, betonte Redmann, „dass 24:14 hätten wir sicherlich besser verteidigen können, das waren katastrophale sieben Minuten.“ Mit einem 7:1-Lauf verkürzte Bad Neustadt auf 25:21, doch dann hatte sich die HSG wieder gefangen und sorgte mit drei Toren hintereinander für die endgültige Entscheidung. „Wir sind froh, dass wir das letzte Heimspiel in diesem Jahr gewonnen haben, das ist letztlich das entscheidende. Ein Lob an die Mannschaft, die wieder alles gegeben hat“, sagte Redmann, der mit 22:10 Punkten auf eine herausragende erste Saisonhälfte zurückblickt. Zum Jahresabschluss geht es noch am Freitag nach Oftersheim, anschließend steht die mehr als verdiente Weihnachtspause an.

Spielfilm: 2:4 (6.), 7:6 (13.), 7:7 (14.), 11:7 (19.), 11:9 (21.), 14:9 (24.), 18:11 - 20:14 (35., 24:14 (39.), 24:18 (43.), 25:21 (46.), 28:21 (50.), 31:24 (54.), 32:26

Zeitstrafen: 0:1 - 7m: 1/1 - 0/1

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, Weiss; Weber (2), Wesp, Horn, von der Au (8), Wunderlich, Stenger (1), Hofferbert (2), von Stein (5), Weidinger, Hoddersen (6/1), Schopper (6), Kaiser (2), Keller

Quelle: op-online.de