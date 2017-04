Zwei Schnitzer-Elfer halten Hassia auf Kurs

Dieburg - Im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz zwei in der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald bleiben der FV Mümling-Crumbach, der 2:0 in Schaafheim gewann, und Hassia Dieburg punktgleich.

Die Dieburger besiegten den Tabellenfünften KSG Georgenhausen mit 3:0 und haben noch ein Spiel mehr zu absolvieren.

Aufstiegschancen darf sich auch noch die Germania aus Babenhausen ausrechnen, die gegen den SV Reinheim (zurückgezogen) kampflos drei Punkte bekam.

SC Hassia Dieburg - KSG Georgenhausen 3:0 (1:0). „Es war das erwartet schwere Spiel, Georgenhausen war taktisch sehr gut eingestellt“, sagte Dieburgs Spielertrainer Torsten Schnitzer. Dass es zu einem Sieg für die Hausherren reichte, lag unter anderem an Schnitzer selbst. Er verwandelte zwei Foulelfmeter. „Insgesamt war unser Sieg verdient, wir hatten mehr Chancen“, so Schnitzer. Georgenhausen drückte in der Phase vor dem 2:0 aber auf den Ausgleich, Christian Sic vergab eine gute Chance zum 1:1. Nachdem Schnitzer aber seinen zweiten Strafstoß verwandelt hatte, war die Hassia auf der Siegerstraße. Pierre Kampka legte das 3:0 nach.

SC Hassia Dieburg: Ludwig, Baumbach, Türkgülsün, Karaca, Trninic, Durmus, Ünalan (81. Cansever), Torsten Schnitzer, Embaye (75. Machado), Robin Schnitzer (90. Böttler), Kampka

Tore: 1:0, 2:0 Schnitzer (25./FE, 69./FE), 3:0 Kampka (83.)

Viktoria Klein-Zimmern - SV Lützel-Wiebelsbach 2:4 (0:2). Es war die Woche der Extreme für Viktoria Klein-Zimmern. „Am vergangenen Sonntag haben wir beim 5:1 in Groß-Bieberau unsere beste Saisonleistung gezeigt, nun unsere schwächste“, sagte Viktoria-Sprecher Jens Emmerich. Dennoch wurde es in der Schlussphase noch einmal eng. Die abstiegsgefährdeten Lützel-Wiebelsbacher lagen zwischenzeitlich mit 3:0 vorne und waren dem 4:0 nahe, dann verkürzte Marco Goncalves Machado innerhalb von zehn Minuten auf 2:3. Klein-Zimmern hatte sogar Chancen auf den Ausgleich, kassierte dann aber in der Schlussminute noch das 2:4.

Viktoria Klein-Zimmern: Fabian Müller, Hahn, Böttler, Kaya, Stroh, Wiedekind, Jan Müller, Machado, Horscht, Ollesch, Pilz (Herberg, Rödler)

Tore: 0:1 Lazaridis (28.), 0:2 Herrschaft (39.), 0:3 Schindler (48.), 1:3, 2:3 Machado (67., 73.), 2:4 Grünewald (90.)

Viktoria Schaafheim - FV Mümling-Grumbach 0:2 (0.0). Die erste Hälfte gestaltete Schaafheim offen, Öcal (15.) und Erbacher (28.) hatten sehr gute Chancen zur Führung für die Gastgeber. Gleich nach der Pause geriet Schaafheim durch einen Freistoßtreffer in Rückstand, die Mümling-Grumbacher legten noch ein zweites Tor nach. „In der zweiten Hälfte hat man dann gesehen, warum die Mümling-Grumbacher auf Platz zwei stehen“, sagte Schaafheims Sportlicher Leiter Florian Schmidt.

Viktoria Schaafheim: Meyer, Marvin Kurz, Fey, Kreher, Erbacher (46. Patrick Böhm), Öcal, Cakici, Pascal Böhm (75. Boz), Lackner (75. Ürün), Romero, Sebastian Kurz

Tore: 0:1 Kepper (47.), 0:2 Hörr (65.)

Germania Ober-Roden II - KSG Rai-Breitenbach 1:2 (0:1). Gegen den Mitaufsteiger glich die Germania in der 90. Minute durch Marvin Korndörfer zum 1:1 aus. Zu einem Punktgewinn reichte es für die Germania aber nicht, da die Gäste in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielten. Eigentlich habe seine Mannschaft ein gutes Spiel gemacht, berichtete Germania-Trainer Johannes Peters. Allerdings haperte es mit der Chancenverwertung. „Wir hätten das Spiel für uns entscheiden müssen“, betont Peters. Zehn gute Chancen hatte er für seine Mannschaft gezählt, nur drei für Rai-Breitenbach.

Germania Ober-Roden II: Gotta, Singh, Hoffmann, Shafiq (37. André Pradel), Korndörfer, Edin, Geyer, Fenkl, Sahinyan, Dennis Brand (70. Lang), Mario Brand

Tore: 0:1 Schwandt (26.), 1:1 Korndörfer (90.), 1:2 Reppe (90., +2) - ey

Quelle: op-online.de