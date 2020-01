Nur zwei Treffer in 21 Minuten

Leipzig – „In den ersten 20 Minuten haben wir noch im Bus gesessen“, zeigte sich Oliver Lücke, Trainer des Handball-Drittligisten HSG Hanau, nach der 21:28 (7:17)-Niederlage beim SC DHfK Leipzig II enttäuscht. „Dabei waren wir extra früh da. Wahrscheinlich war es zu früh. “.

Die stark ersatzgeschwächten Hanauer fanden in der Startphase überhaupt nicht ins Spiel. Die Sachsen legten eine 4:0-Führung vor, ehe der HSG in der achten Minute der erste Treffer gelang. Nach einer Viertelstunde führte Leipzig mit 8:1, nach 21 Minuten mit 10:2. „Da war überhaupt nichts da. Kein Wille, keine Bereitschaft, kein Einsatz“, kritisierte Lücke, „allerdings war Leipzig nach der jüngsten klaren Niederlage in Northeim auch hoch motiviert und wollte sich unbedingt rehabilitieren.“ Im Angriff entwickelten die Hanauer kein Tempo, in der Abwehr fanden sie keinen Zugriff. Wobei die Hälfte der ersten acht Gegentreffer aus Tempogegenstößen resultierte. Trotz zweier früher Auszeiten (8., 15.) „haben wir im Angriff im Sechs gegen Sechs keinen guten Wurf herausgebracht“. Folglich agierten die Gäste ab der 20. Minute mit dem siebten Feldspieler – und kamen langsam etwas besser ins Spiel.

„Wir hatten bei acht Toren Rückstand nichts mehr zu verlieren“, blickte Lücke auf den zweiten Durchgang zurück. Mit einem 4:0-Lauf waren die Hanauer nach nur fünf Minuten bis auf 15:11 heran. Beim 18:16 in der 44. Minute betrug der Rückstand nur noch zwei Treffer. Doch dann verloren die Grimmstädter eine doppelte Überzahl mit 0:1 – und Leipzig baute seine Führung auf 20:16 aus. Bis zehn Minuten vor Ende der Partie (23:20) blieben die Gäste im Spiel, vergaben aber leichtfertig zwei gute Chancen und ließen nach einem weiteren Gegentor die Köpfe hängen. Leipzig beendete die Begegnung mit einem 5:1-Lauf und siegte letztlich noch klar.

„Alles Jammern hilft nichts. Wir können unsere derzeitige Situation nicht ändern, müssen mit dem arbeiten, was wir haben“, sagt Lücke. Das ist in personeller Hinsicht aktuell nicht viel. Immerhin könnte Maximilian Bergold am Wochenende wieder dabei sein.

Spielfilm: 4:0 (8.), 8:1 (15.), 10:2 (21.), 11:6 (24.), 15:7 - 15:11 (35.), 16:13 (40.), 18:16 (44.), 20:16 (50.), 23:20 (55.), 28:21

Zeitstrafen: 9:2 - 7m: 2/5 - 5/6

HSG Hanau: Schermuly, Tomm; Woiwod (2), Hemmer (1), Gerst (1), Schneider, Strohl (1), Braun (3), Brüggemann (2), Pillmann (2), Christoffel (9/5), Graichen leo

