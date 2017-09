Hessenliga: Neu-Isenburg muss Außenbahnen neu besetzen

Neu-Isenburg - Mit bisher 13 Punkten spielt die Spvgg. 03 Neu-Isenburg in der Fußball-Hessenliga als Aufsteiger eine mehr als solide Runde.

Das gilt allerdings auch für den kommenden Gegner: Der KSV Baunatal ist Dritter, hat sogar noch ein Spiel weniger ausgetragen als das Führungsduo aus Lehnerz und Alzenau. Am Samstag (18 Uhr) stellen sich die Baunataler im Neu-Isenburger Sportpark vor. „Wir tragen unsere Heimspiele eigentlich lieber sonntags aus. Da wir aber am Dienstag schon wieder gefordert sind, war es vernünftiger, auf den Samstag auszuweichen“, erklärt Neu-Isenburgs Trainer Peter Hoffmann. Und weil am Nachmittag Eintracht Frankfurt in der 1. Bundesliga gegen den VfB Stuttgart spielt, wird die Hessenliga-Begegnung erst um 18 Uhr angepfiffen. „Da können die Leute auf dem Rückweg noch zu uns kommen“, sagt Hoffmann.

Vor den Nordhessen spricht der Trainer der 03er mit großem Respekt. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die gerade im Spiel nach vorne sehr variabel ist.“ Mit fünf Siegen hintereinander legte die Mannschaft von Trainer Tobias Nebe einen schon überragenden Rundenstart hin, unter anderem besiegte der KSV Regionalliga-Absteiger Teutonia Watzenborn-Steinberg mit 3:2. Nach Niederlagen bei Borussia Fulda (1:2) und gegen den TSV Lehnerz (0:3) kehrte Baunatal zuletzt mit einem 4:1-Sieg in Ederbergland in die Erfolgsspur zurück. „Wobei Baunatal gegen Lehnerz in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft war, die Tore haben das Spiel etwas auf den Kopf gestellt“, sagt Hoffmann.

Aber auch bei den Neu-Isenburgern lief es sportlich zuletzt sehr gut, aus den vergangenen drei Partien stehen sieben Punkte zu Buche, zuletzt holten die 03er beim Tabellenfünften Waldgirmes ein 1:1. Allerdings muss Peter Hoffmann seine Startelf, die er zuletzt fünfmal hintereinander in unveränderter Formation auf den Platz schickte, umbauen. Julian Cichutek (Leistenverletzung) schied in Waldgirmes aus und fällt ebenso aus wie Patrick Albert (Lehrgang). Die 03er müssen also beide Außenbahnen neun besetzen. „Das ist mittlerweile die zweite Generation, die in der Offensive nachrückt“, sagt Hoffmann, der im Angriff bereits Torjäger Aljoscha Atzberger und Jan Gebhardt ersetzen muss. Hoffmann lobte zuletzt mehrfach seine engagierten Reservisten, sagt aber auch: „Ihnen fehlt natürlich der Spielrhythmus.“ Auch gegen Baunatal setzen die Neu-Isenburger daher auf die gleiche Lösung wie in den vergangenen Wochen auch: „Wir müssen das als Team lösen“, fordert Hoffmann, der mit einem Punkt schon zufrieden wäre. „Immerhin ist Baunatal Tabellendritter. Bei einem Spiel Rückstand könnten sie auch schon auf Platz zwei liegen.“ (leo)

