Zweite Hälfte lässt Trainer Oliver Schulz nicht einschlafen

Gensungen - „Die zweite Hälfte hat mich so mitgenommen und beschäftigt, dass ich noch bis fünf Uhr am Morgen Spiele analysiert habe“, meinte Oliver Schulz, Trainer des hessischen Handball-Oberligisten Rot-Weiß Babenhausen, nach der 23:37 (11:14)-Niederlage bei der ESG Gensungen/Felsberg.

Mit 6:14 Punkten müssen die „Löwen“ den Blick weiter auf die Abstiegsplätze richten. Schlimmer noch als die Niederlage wiegt die Knieverletzung von Simon Brandt, der in Gensungen ausschied. Wie schlimm die Verletzung wirklich ist, entscheidet sich in dieser Woche beim MRT. .

Dabei hatte die Partie für die Babenhausener, die kurzfristig auf den angeschlagenen Paul Raschke (Magen-Darm-Virus) verzichten mussten, gar nicht schlecht begonnen. „Die ersten 25 Minuten haben wir richtig gut gespielt und Gensungen vor große Probleme gestellt“, erklärte Schulz. Beim 8:7 und 9:8 hatten die Gäste im ersten Durchgang sogar knapp die Nase vorne, ehe kleine Fehler im Endspurt der ersten Hälfte zur 14:11-Pausenführung für Gensungen führten.

Doch das Spiel der letzten Minuten aus Abschnitt eins setzte sich nach dem Seitenwechsel fort. Im Angriff machten die Rot-Weißen immer wieder leichte Fehler. „Wir haben Gensungen eingeladen, uns vorzuführen“, bedauerte Schulz. Und die Hausherren nahmen diese Einladung vor 170 Zuschauern dankbar an. Mit drei Toren hintereinander bauten die Gastgeber ihren Vorsprung auf 19:13 aus, kurz darauf folgte ein entscheidender 6:0-Lauf zum 25:15. „Die zweite Hälfte hat derart an unserem Selbstvertrauen genagt, dass wir immer unsicherer geworden sind. So hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Wir haben uns nicht ergeben, aber es kam letztlich, wie es kommen musste“, sagte Schulz.

Spielfilm: 1:1 (5.), 4:3 (12.), 6:3 (14.), 6:6 (17.), 8:9 (20.), 11:9 (24.), 14:11 - 16:13 (35.), 19:13 (37.), 19:15 (39.), 25:15 (45.), 30:19 (53.), 37:23

Zeitstrafen: 2:3 - 7m: 2/3 - 4/5

Rot-Weiß Babenhausen: Goder, Oldach; Drews (1), Brandt (4), Horikawa, Kirchherr (2), Holschuh, Stoffel (1), Sillari (1), Schmitt (6), Ratley, Mai, Eisenhuth (8/4) - leo

