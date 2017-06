Alle deutschen Beachvolleyball-Teams in Den Haag ausgeschieden

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind in Den Haag ausgeschieden.

Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind beim Welttour-Turnier der Beachvolleyballer in Den Haag überraschend im Achtelfinale ausgeschieden.

Den Haag - Das Duo unterlag am Samstag dem Schweizer Team Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich mit 0:2 (16:21,16:21). Zuvor hatten sich bereits Victoria Bieneck und Isabel Schneider mit einer 1:2-(16:21,21:19,13:15)-Niederlage gegen die brasilianische Nummer 1, Larissa/Talitaus, aus dem Turnier verabschiedet.

Nach der knapp verpassten Sensation schrieb das Duo Bieneck/Schneider auf seiner Facebookseite: „Wir waren nah dran, aber leider hat es nicht gereicht (...) Trotzdem ein Top-Ten-Ergebnis und wir können viele gute Dinge mitnehmen und wissen, woran wir in der nächsten Woche in Hamburg arbeiten werden.“ Somit ist kein deutsches Team mehr beim Drei-Sterne-Turnier in den Niederlanden vertreten. Die deutschen Männer waren nicht über die Gruppenphase hinausgekommen.

dpa