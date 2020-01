Slalom in Schladming im Liveticker: Wer gewinnt das Spektakel unter Flutlicht?

Henrik Kristoffersen führt die Gesamtwertung an und geht in Schladming als Mitfavorit an den Start.

Der Weltcup im Ski alpin wird mit dem Slalom in Schladming fortgesetzt. Das spektakuläre Nachtrennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Schladming - Zehntausende Zuschauer an der Strecke, ein spektakulärerer Hang und jede Menge Kandidaten auf den Sieg: Heute steht in Schladming der Slalom auf dem Programm, Spannung und Emotionen sind garantiert. Um 17:45 Uhr beginnt der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Liveticker hier aktualisieren

18:05: Es ist gerade kein Fahrer in der Lage, da vorne reinzufahren. Zu ramponiert ist die Piste. Victor Muffat Jeandet aus Frankreich ist oben vorne und zeigt eine gute Fahrt. 1.38 und der siebte Platz sind für die Startnummer 12 respektabel.

18:03: Loic Meillard aus er Schweiz hat eine ganz eigenwillige Skiführung, die aber auch ihn nicht nach vorne bringt. Neunter Platz, 1.84 zurück.

18:01: Dave Ryding aus Großbritannien kommt besser zurecht als Matt, mit 1.29 Rückstand ist er Sechster im Ziel. Schwarz bleibt weiter unangefochten vorne.

17:59: Es wird wieder laut im Ziel. Michael Matt aus Österreich hat jetzt bessere Sicht, der Nebel ist weg. Aber es sind schon einige Rippen in der Piste, die Abstand werden von Sektor zu Sektor größer. Matt mit 1,61 Rückstand im Ziel.

17:58: Olympiasieger Andre Mhyrer ist derzeit nicht in Form. Der Schwede ist von Beginn an weit zurück, im Ziel sind es 1,93 Sekunden und damit der vorletzte Platz.

17:57: Schwarz führt knapp vor Kristoffersen und Pinturault. Die ersten drei Startnummern sind also ganz oben.

17:56: Daniel Yule hat am Sonntag in Kitzbühel gewonnen und jetzt der Indikator dafür, wie stark die Piste wirklich abgebaut hat. Oben ist auch er vorne, verliert dann aber auch aufgrund eines kleinen Fehlers Zeit und ist 0,75 Sekunden zurück.

17:54: Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen ist oben super schnell, aber auch er kassiert dann Rückstand. Und zwar ebenfalls kräftig, fast eine Sekunde ist er im Ziel zurück. Die Piste scheint schon abzubauen.

17:53: Der erste aus dem starken Schweizer Team ist Ramon Zenhäusern. Oben ist er vorne, aber Schwarz hat ab dem steilen Mittelteil geglänzt. Da verliert auch Zenhäusern, der Zwei-Meter-Mann rutscht hier zu viel. 1,43 Rückstand ist happig im Ziel. Schwarz bleibt vorne.

17:51: Er ist einer der stärksten Slalomfahrer der Welt und steht jetzt oben. Clement Noel aus Frankreich bleibt oben hängen, rutscht weg und verliert hier schon das Rennen. Die Piste ist rutschig, aber das war ein Konzentrationsfehler. 2,6 ist er im Ziel zurück. Das wird eng mit dem 2. Durchgang, bei dem die besten 30 starten.

17:49: Es geht Schlag auf Schlag: Der Führende im Gesamtweltcup steht oben. Henrik Kristoffersen aus Norwegen hat schon oben schlechtere Sicht, der Nebel ist allgegenwärtig. Aber Kristoffersen macht das gut, ist auf Tuchfühlung zu Schwarz. Im Ziel fehlen ihm nur 14 Hundertstel. Schwarz ist unten super gefahren.

17:47: Alexis Pinturault aus Frankreich verliert im Nebel etwas Zeit, das macht sich im Ziel bemerkbar. 32 Hundertstel ist er zurück.

17:46: Bei der Einfahrt in den Steilhang ist es extrem neblig. Schwarz lässt sich davon aber nicht beirren, macht keinen groben Fehler und setzt mit 51.41 Sekunden die erste Zeit.

17:45: Jetzt wird es gleich richtig laut im Ziel. Marco Schwarz aus Österreich eröffnet das Rennen.

17:42: So, genug der Vorrede. Gleich geht es los.

Vor dem Rennen: Die größten Chancen auf eine Top-Platzierung werden dabei Straßer eingeräumt. Straßer ist Neunter im Slalom-Weltcup und geht heute mit der Startnummer 17 ins Rennen.

Vor dem Rennen: Für Deutschland sind heute sechs Athleten am Start. Linus Straßer, Sebastian Holzmann, Anton Tremmel, Dominik Stehle, David Ketterer und Fabian Himmelsbach sind am Start.

Vor dem Rennen: Wie im Slalom üblich, fahren die aussichtsreichsten Kandidaten auf den Sieg in der ersten Startgruppe. Gleich zum Auftakt geht es hier richtig zur Sache. Marco Schwarz beginnt, es folgen Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen, Clement Noel und Ramon Zenhäusern. Schon mit der 7 geht Daniel Yule ins Rennen. Die sechs Top-Anwärter auf den Sieg sind also gleich zu Beginn am Start.

Vor dem Rennen: Etwas Sorgen machen die äußeren Bedingungen hier in Schladming. Eine Mischung aus Schnee und Regen kommen herunter, die Piste wird darunter zwangsläufig leiden. Die Streuung könnte groß sein.

Vor dem Rennen: Der Slalom von Schladming ist eines der Highlights im Weltcup 2019/20 im Ski alpin. Unter Flutlicht wird gefahren, bis zu 40.000 Zuschauer werden in Schladming erwartet.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Slalom in Schladming.

Slalom in Schladming: Der Vorbericht zum Rennen

Es ist eines der spektakulärsten Rennen des Jahres. Der Nachtslalom von Schladming zieht Jahr für Jahr Zehntausende an die Planai, eine der anspruchsvollsten Slalom-Strecken im Ski-Weltcup.

+ Der Nachtslalom in Schladming sorgt für spektakuläre Bilder. © picture alliance / Expa/Johann Groder/APA/dpa

Um 17:45 Uhr eröffnet der Österreicher Marco Schwarz vor seinen Landsleuten den ersten Durchgang, die Piste wird dann im Flutlicht glänzen und die Ski-Alpin-Fans in aller Welt begeistern.

Slalom in Schladming: Die Liste der Favoriten ist lang

Schwarz, der beim Slalom in Kitzbühel auf den zweiten Platz fuhr, ist nur einer von vielen Favoriten in Schladming. Kitzbühel-Sieger Daniel Yule aus der Schweiz, Clement Noel aus Frankreich, der Gesamtweltcup-Führende Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault aus Frankreich und das Schweizer Trio Ramon Zenhäusern, Loic Meillard und Tanguy Nef... Die Liste der potenziellen Sieger in der Steiermark ist lang. Slalom in Schladming: Die komplette Startliste

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Linus Straßer. Im deutschen Slalomteam ist Straßer nach dem Rücktritt von Felix Neureuther die Nummer eins. Auch wenn es für einen Podestplatz in der Saison 2019/20 noch nicht gereicht hat, der 27-Jährige hat sich in den Bereich der Weltspitze vorgearbeitet und könnte in der Steiermark für eine Überraschung sorgen.

Neben Straßer sind für Deutschland Sebastian Holzmann, Anton Tremmel, Dominik Stehle, David Ketterer und Fabian Himmelsbach dabei.

Der erste Durchgang beginnt um 17:45 Uhr, der zweite Lauf um 20:45 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf