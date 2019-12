Ski alpin im Liveticker: Rebensburg und Weidle wollen aufs Podest 

Super-G am Sonntag

+ © picture alliance/Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa Ski alpin: Viktoria Rebensburg beim Weltcup in Lake Louise © picture alliance/Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa

Der Weltcup 2019/20 im Ski alpin wird am Sonntag mit dem Super-G der Damen in Lake Louise fortgesetzt. In Beaver Creek fahren die Herren im Riesenslalom.