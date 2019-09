Basketball-WM 2019: Nationalspieler geht gegen Dominikanische Republik trotz Schicksalsschlag voran

Deutschlands Maodo Lo (l.) in Aktion gegen Frankreichs Evan Fournier

Maodo Lo musste vor Kurzem den tragischen Tod seines Bruders Lamine verkraften. Sein Einsatz bei der Basketball-WM 2019 ist umso bemerkenswerter.

Die Basketball-WM 2019 in China startete am 31. August und endet am 15. September.

Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft fand am 1. September gegen Frankreich statt.

Weitere Gruppenspiele der DBB-Auswahl: am 3. September gegen die Dominikanische Republik, am 5. September gegen Jordanien.

Im WM-Kader von Deutschland stehen zwölf Spieler. Einen musste Bundestrainer Henrik Rödl kurz vor dem Turnierstart noch streichen.

Basketball-WM 2019: Deutschland gegen Dom. Rep. unter Druck - „Must-Win“-Game im Live-Ticker

Update vom 2. September 2019, 17.13 Uhr: Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich steht die deutsche Mannschaft bei der Basketball-WM unter Druck. Bundestrainer Henrik Rödl spricht von einem „Must-Win“. Das WM-Spiel zwischen Deutschland und der Dominikanischen Republik können Sie am Dienstag im Live-Ticker verfolgen.

Eine besondere Rolle soll dabei erneut Maodo Lo einnehmen. Der Aufbauspieler vom FC Bayern löste im ersten Spiel gegen Frankreich mit den ersten Punkten für Deutschland den Knoten und präsentierte sich mental bärenstark. Und das, obwohl er erst vor Kurzem einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste.

Basketball-WM 2019: Maodo Lo nutzt Turnier zur Trauerbewältigung

Los Bruder war vor gut zwei Monaten bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Die WM nutzt er zur Trauerbewältigung. „Das ist auch ein Weg für mich, das zu verarbeiten. Für mich war klar, dass ich hier spielen will und spielen werde“, sagte der 26-Jährige am Montag.

Gegen die Dominikanische Republik fordert Lo von Beginn an Aggressivität: „Wir müssen von Anfang an unser Spiel spielen.“ Genug Selbstvertrauen dürfte das Team haben, immerhin holte es gegen Frankreich einen zwischenzeitlichen 24-Punkte-Rückstand auf.

Basketball-WM 2019: Deutschland gegen Frankreich - im Live-Ticker und Live-Stream

Am Sonntag trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Basketball-WM in Shenzhen auf Frankreich.

Basketball-WM 2019: Benzing glaubt an eigene Stärke - und rechnet bereits

Update vom 31. August 2019, 12.58 Uhr: Robin Benzing ist von der Qualität der deutschen Basketball-Nationalmannschaft total überzeugt und will sich im WM-Auftaktspiel gegen Frankreich vor allem auf die eigenen Stärken besinnen. „Wir wissen, dass sie zu schlagen sind. Wir dürfen uns nicht verstecken, wenn wir unser Spiel spielen, können wir sie wieder schlagen“, sagte der Spanien-Legionär im chinesischen Shenzhen.

Das erste Vorrundenspiel gegen den Weltranglistendritten am Sonntag ist für den weiteren Turnierverlauf äußerst wichtig. Da die weiteren Gruppengegner Dominikanische Republik und Jordanien Außenseiter sind, geht es voraussichtlich schon um Platz eins in der Staffel G. „Das erste Spiel direkt so ein Kracher, da wäre es schon wichtig, mit einem Sieg zu starten“, sagte Benzing: „Natürlich muss man auch ein Zeichen setzen.“

Der Profi des spanischen Erstligisten CAI Saragossa hat schon etwas gerechnet. „Man sollte schon als Erster in die zweite Gruppenphase gehen, sonst nimmt man die Niederlage mit, dann wird es schwierig mit der Crossgruppe“, so Benzing. In der Zwischenrunde drohen Duelle mit Australien und Litauen. Zwei Teams aus der mit den beiden Top-Mannschaften aus der Gruppe H neu gebildeten Vierergruppe kommen ins Viertelfinale.

Basketball-WM 2019: Dennis Schröder mit neuer Frisur

Update vom 30. August 2019, 16.06 Uhr: Der charakteristische goldene Fleck fehlt. Statt seines Markenzeichens im Haar präsentierte Dennis Schröder am Freitag beim Training der deutschen Basketballer eine frische WM-Frisur. Am Vormittag waren die Spitzen noch bronze gefärbt, nachmittags glänzten sie plötzlich golden. Beim Turnier in China wird auch noch sein Stamm-Friseur aus Atlanta erwartet, zuletzt war die Visumsfrage aber ungeklärt.

Immer wieder hatte sich der gebürtige Braunschweiger Schröder während seiner Karriere eine goldfarbene Stelle ins Haar färben lassen.

+ Dennis Schröder mit neuer Frisur. © dpa / Swen Pförtner

Basketball-WM 2019: Nationalspieler Maodo Lo gegen Frankreich einsatzbereit

Update vom 30. August 2019, 15.32 Uhr: Maodo Lo steht trotz seiner Verletzung am rechten Knöchel im deutschen WM-Kader. Laut Bundestrainer Henrik Rödl ist der Guard im Auftakt-Match gegen Frankreich auch einsatzbereit. „Er wird voll spielen können“, sagte der 50-Jährige nach einer Trainingseinheit am Freitag. „Sicherlich spürt er das (die Verletzung) noch“, so der Chefcoach, Lo sei aber „gestern auch schon rumgerannt. Wir wollten ihn erst heute richtig belasten.“

Basketball-WM 2019: Deutschland-Kader steht - NBA-Profi nicht dabei

Update vom 29. August 2019, 10.05 Uhr: Der Zwölf-Mann-Kader von Deutschland für die Basketball-WM 2019 steht fest. Bundestrainer Henrik Rödl hat einen Spieler aus dem Aufgebot gestrichen. Es traf NBA-Profi Isaac Bonga, der bei den Washington Wizards unter Vertrag steht. Der 19-Jährige wurde bereits seit Tagen als Streichkandidat gehandelt, war im letzten Testspiel gegen Australien aber noch zum Einsatz gekommen.

Vor Bonga mussten Moritz Wagner (Washington Wizards), Karim Jallow (Braunschweig) und Joshiko Saibou (Bonn) zu Beginn der Vorbereitung in Deutschland ihren WM-Traum aufgeben.

Sie wollen wissen, welche zwölf Akteure im finalen Aufgebot des DBB stehen? Hier geht‘s zum WM-Kader von Deutschland.

Basketball-WM 2019: Deutschland siegt bei Generalprobe - Sieg gegen Titelkandidat

Update vom 28. August 2019, 18.00 Uhr: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat vor dem Start der Weltmeisterschaft in China ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl besiegte Titelkandidat Australien.

Basketball-WM 2019: Nowitzki schwärmt von Deutschland-Star Schröder

Update vom 27. August 2019, 11.02 Uhr: Dirk Nowitzki hätte gerne schon früher in seiner Karriere mit Dennis Schröder in der Auswahl des Deutschen Basketball-Bunds gespielt. „So einen Aufbau wie Dennis hat die deutsche Nationalmannschaft noch nie gesehen, die Schnelligkeit, die Spielfähigkeit“, schwärmte die 41 Jahre alte Legende über den Anführer des deutschen Teams bei der WM in China.

Nowitzki stand lediglich im Sommer 2015 an der Seite des damals 21 Jahre alten Schröder auf dem Parkett, bei der EM scheiterte das Nationalteam bereits in der Vorrunde von Berlin. Anschließend erklärte Nowitzki seinen Rücktritt aus der DBB-Auswahl. „Natürlich hätte ich mir gewünscht, ihn schon zehn Jahre eher zu haben“, sagte Nowitzki, der jüngst mit einer Fress-Beichte überraschte, der Deutschen Presse-Agentur über Schröder.

Basketball-WM 2019: Noch ein Spieler zu viel im Kader - NBA-Profi ist wohl Streichkandidat

Update vom 27. August 2019, 10.45 Uhr: 13 Spieler stehen im vorläufigen WM-Kader von Deutschland. Bundestrainer Henrik Rödl muss nach der Ankunft am Vorrundenort Shenzhen noch einen Spieler streichen. Bis 48 Stunden vor dem Turnierauftakt gegen Frankreich (am Sonntag um 14.30 Uhr deutscher Zeit) muss das finale Aufgebot mit zwölf Akteuren fix sein.

Als Streichkandidat gilt der 19-jährige Isaac Bonga. Der 2,03 Meter große Guard wurde 2018 im NBA-Draft von den Los Angeles Lakers gezogen, lief jedoch nur 22 Mal für die Traditions-Franchise auf. Im Sommer wurde er zusammen mit Moritz Wagner, der bereits vor einigen Tagen aus dem WM-Kader gestrichen wurde, zu den Washington Wizards getradet.

+ Isaac Bonga (r.) gilt aus möglicher DBB-Streichkandidat vor der Basketball-WM. Moritz Wagner (l.) steht bereits nicht mehr im Kader. © dpa / Axel Heimken

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Countdown-Ticker vor dem Start der Basketball-WM 2019 in China. Hier gibt es in den nächsten Tagen alle News und Infos rund um die deutsche Basketball-Nationalmannschaft.

Basketball-WM 2019: Infos zur deutschen Nationalmannschaft im News-Ticker

Tokio/Saitama - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zeigt sich auf den letzten Metern zur Basketball-WM in guter Form. Nach dem Gewinn des traditionsreichen VTG Supercups in Hamburg gegen die Mannschaften aus Polen, Ungarn und Tschechien, machte sich das Team von Bundestrainer Henrik Rödl in der vergangenen Woche auf den Weg nach Japan. Dort konnte am Freitag der nächste Gegner bezwungen werden.

Vor Basketball-WM 2019 ist Deutschland bei Drei-Nationen-Turnier dabei

Im Auftakt des Drei-Nationen-Turniers gegen Japan und Tunesien siegten Dennis Schröder und Co. mit 89:70 gegen die Nordafrikaner. Der Point Guard von den Oklahoma City Thunder aus der NBA konnte 14 Punkte erzielen und dabei sieben Assists sammeln. Dabei zeigte der deutsche Spielmacher allerdings bekannte Probleme beim Wurf von draußen. So traf er nur einen seiner fünf Dreier-Versuche.

NBA-Pendant Maxi Kleber von den Dallas Mavericks zeigte sich da deutlich treffsicherer. Der Power Forward, der im Sommer seinen Vertrag bei der alten Nowitzki-Franchise verlängerte, verwandelte drei seiner vier Würfe von „Downtown“ und kam insgesamt auf 15 Punkte und vier Rebounds. Bester deutscher Schütze war Andreas Obst vom BBL-Klub Ratiopharm Ulm mit 17 Punkten und starken fünf verwandelten Dreiern - bei zehn Versuchen.

Basketball-WM 2019: Deutschland kassiert ersten Dämpfer in Vorbereitung

Im zweiten Turnierspiel am Samstag kassierte die DBB-Auswahl jedoch einen ersten Dämpfer. In Saitama unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl nach einer schwachen zweiten Hälfte Gastgeber Japan 83:86. Spielmacher Dennis Schröder übte daraufhin Selbstkritik: „Ich denken, die Starting Five hätte einen besseren Job machen können. Das fängt mit mir natürlich an.“

Dennoch konnte der 25-Jährige der ersten Niederlage etwas Positives abgewinnen: „Man will nicht alle Spiele gewinnen, dann nach China gehen und dort lockerlassen.“

Vor dem Start der Basketball-WM 2019 - mit völlig neuem Modus - steht für die deutsche Nationalmannschaft noch ein Vorbereitungs-Match an. Am Mittwoch (28. August) geht es gegen Australien - ein richtiger Härtetest. Den „Boomers“ gelang nämlich kürzlich ein historischer Sieg gegen den WM-Titelfavoriten USA (98:94), die eine weitere Absage verkraften müssen.

Erst nach der Generalprobe gegen Australien muss Bundestrainer Rödl noch einen Spieler aus dem Kader streichen. Mit insgesamt zwölf Akteuren startet Deutschland dann ins Turnier.

Basketball-WM 2019: Spiel- und Sendeplan

Die Basketball-WM 2019 steht in den Startlöchern. Wann spielt Deutschland? Wir haben alle Termine in einem übersichtlichen Spielplan für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus verraten wir Ihnen, wo die WM-Partien live übertragen werden.

Video: Basketball WM: Die Stars der Weltmeisterschaft in China

