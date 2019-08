Übertragung der Basketball-WM 2019 im Live-Stream  - TV-Infos und Sendeplan

DBB-Trainer Henrik Rödl tritt mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Basketball-Weltmeisterschaft 2019 in China an.

Ist die Basketball-WM 2019 im TV oder im Live-Stream zu sehen? Im Sendeplan finden Sie die Infos zur Übertragung aller Spiele, die in China stattfinden.

Im Sommer 2019 startet in China die Basketball-Weltmeisterschaft. Auch die deutsche Nationalmannschaft hat sich qualifiziert. Ende August beginnt die erste Runde, bis Mitte September spielen dann 32 Teams in acht chinesischen Städten um den WM-Pokal.

Gastgeber China empfängt zur Basketball-WM 2019 fünf Teams aus Afrika, sieben Teams aus Asien, zwölf Teams aus Europa sowie sieben Teams aus Nord- und Südamerika. Aufgeteilt sind die Mannschaften in acht verschiedene Gruppen mit je vier Teams.

Basketball-WM 2019 in China: Aufteilung in der Gruppenphase

Gruppe A: Elfenbeinküste, Polen, Venezuela, China Gruppe B: Russland, Argentinien, Korea, Nigeria Gruppe C: Spanien, Iran, Puerto Rico, Tunesien Gruppe D: Angola, Philippinen, Italien, Serbien Gruppe E: Türkei, Tschechische Republik, USA, Japan Gruppe F: Griechenland, Neuseeland, Brasilien, Montenegro Gruppe G: Dominikanische Republik, Frankreich, Deutschland, Jordanien Gruppe H: Kanada, Senegal, Litauen, Australien

Sendeplan der Basketball-WM 2019? TV-Übertragung in Deutschland verfügbar

An wen in Deutschland die TV-Rechte gehen, war zunächst unübersichtlich. Im August gab es noch immer keinen Sender, der die Übertragungsrechte wollte. So blieb zunächst unklar, ob die überhaupt ein Teil der Basketball-WM 2019 im Sendeplan eines Free-TV-Sendes auftauchen wird. Zum Glück der Fans stehen aber andere Möglichkeiten zur Verfügung, die wir an dieser Stelle für Sie zusammengefasst haben.

Im Prinzip gilt, dass die öffentlich-rechtlichen Sender einer Übertragung zumindest der Spiele mit DBB-Beteiligung nicht abgeneigt waren. So schloss auch der Chef des Deutschen Basketballbundes, Ingo Weiß, eine gemeinsame Übertragung von ZDF und ARD nicht aus. „Grundsätzlich sind wir mit ARD und ZDF immer in guten Gesprächen und ich gehe positiv an die Gespräche zur WM“, sagte er bereits im Februar. Allerdings taucht bei ARD und ZDF im Sendeplan keine Basketball-WM auf.

Basketball-WM 2019: Sendeplan auf MagentaSport - live im TV und Live-Stream

Der Pay-TV-Sender MagentaSport (Telekom) ist die beste Adresse in Deutschland, wenn es um die Live-Übertragung der Baskebtall-WM 2019 in China geht – und wartet sogar mit einem speziellen Angebot auf.

Auf seiner Seite wird der Sender mit „kostenlos für alle – die Basketball-WM 2019 live“. Zuschauer in Deutschland können also aufatmen. Sie erhalten ohne zusätzliche Kosten einen Sendeplan mit allen Spielen der Basketball-WM 2019 – wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind.

Basketball-WM 2019 live im TV und Live-Stream mit MagentaSport?

Hier kommt die gute Nachricht: MagentaSport ist auf allen Geräten verfügbar. Die schlechte: Sie brauchen einen Internetzugang. Ist der vorhanden, empfangen Sie den Sender etwa via Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast, Apple Airplay, Apple TV oder Android TV. Zudem stehen mobile Apps für iOS und Android zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit: Sie können MagentaSport auch mit jedem gängigen Browser aufrufen.

Hinzu kommt eine weitere Ausnahme. Wenn Sie Telekom-Kunde sind und Magenta TV nutzen, können Sie einfach über ihren Media Receiver auf MagentaSport zugreifen und so die Spiele der Basketball-WM 2019 verfolgen.

Sendeplan der Basketball-WM 2019: Spiele der deutschen Spiele im kostenlosen Live-Stream

Das DBB-Team trifft in der ersten Gruppenphase auf Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien. Danach geht es im Modus der Basketball-WM 2019 mit einer zweiten Gruppenphase weiter. Hier finden Sie die Übersicht der Deutschland-Spiele der ersten Runde im Sendeplan der Basketball-WM 2019 auf MagentaSport.

Live-Stream Frankreich gegen Deutschland: Sonntag, 1. September, 14.15 Uhr (MESZ)

Live-Stream Deutschland gegen Dominikanische Republik: Dienstag, 3. September, 10.15 Uhr (MESZ)

Live-Stream Deutschland gegen Jordanien: Donnerstag, 5. September, 10.15 Uhr (MESZ)

Mit welchem Kader Bundestrainer Henrik Rödl in China an den Start geht? Hier stellen wir Ihnen die Spieler der deutschen Nationalmannschaft vor.

Bis es soweit ist, können sich die Zuschauer schon auf die erste Runde vorbereiten – sollte sich an den Übertragungsrechten noch etwas ändern, halten wir Sie natürlich an dieser Stelle auf dem Laufenden und versorgen Sie mit allen nötigen Informationen.

Wir stellen für Sie den kompletten Spielplan der Basketball-WM 2019 bereit. Im Folgenden finden Sie den Sendeplan für die nächsten Spiele der Weltmeisterschaft.

Sendeplan der Basketball-WM 2019: Erste Runde am 31. August live im TV/Live-Stream

Begegnung Tippoff (MESZ) Übertragung Angola – Serbien 9.30 Uhr MagentaSport Polen – Venezuela 10 Uhr MagentaSport Russland – Nigeria 10.30 Uhr MagentaSport Iran – Puerto Rico 10.30 Uhr MagentaSport Philippinen – Italien 13.30 Uhr MagentaSport Elfenbeinküste – China 14 Uhr MagentaSport Argentinien – Korea 14.30 Uhr MagentaSport Spanien – Tunesien 14.30 Uhr MagentaSport

Sendeplan der Basketball-WM 2019: Erste Runde am 1. September live im TV/Live-Stream

Begegnung Tippoff (MESZ) Übertragung Canada – Australien 9.30 Uhr MagentaSport Neuseeland – Brasilien 10 Uhr MagentaSport Türkei – Japan 10.30 Uhr MagentaSport Dominikanische Republik – Jordanian 10.30 Uhr MagentaSport Senegal – Litauen 13.30 Uhr MagentaSport Griechenland – Montenegro 14 Uhr MagentaSport Tschechische Republik – USA 14.30 Uhr MagentaSport Frankreich – Deutschland 14.30 Uhr MagentaSport

Sendeplan der Basketball-WM 2019: Erste Runde am 2. September live im TV/Live-Stream

Begegnung Tippoff (MESZ) Übertragung Italien – Angola 9.30 Uhr MagentaSport Venezuela – Elfenbeinküste 10 Uhr MagentaSport Nigeria – Argentinien 10.30 Uhr MagentaSport Tunesien – Iran 10.30 Uhr MagentaSport Serbien – Philippinen 13.30 Uhr MagentaSport China – Polen 14 Uhr MagentaSport Korea – Russland 14.30 Uhr MagentaSport Puerto Rico – Spanien 14.30 Uhr MagentaSport

Sendeplan der Basketball-WM 2019: Erste Runde am 3. September live im TV/Live-Stream

Begegnung Tippoff (MESZ) Übertragung Australien – Senegal 9.30 Uhr MagentaSport Montenegro – Neuseeland 10 Uhr MagentaSport Japan – Tschechische Republik 10.30 Uhr MagentaSport Deutschland – Dominikanische Republik 10.30 Uhr MagentaSport Litauen – Kanada 13.30 Uhr MagentaSport Brasilien – Griechenland 14 Uhr MagentaSport USA – Türkei 14.30 Uhr MagentaSport Jordanien – Frankreich 14.30 Uhr MagentaSport

Sendeplan der Basketball-WM 2019: Erste Runde am 4. September live im TV/Live-Stream

Begegnung Tippoff (MESZ) Übertragung Angola – Philippinen 9.30 Uhr MagentaSport Elfenbeinküste – Polen 10 Uhr MagentaSport Korea – Nigeria 10.30 Uhr MagentaSport Puerto Rico – Tunesien 10.30 Uhr MagentaSport Italien – Serbien 13.30 Uhr MagentaSport Venezuela – China 14 Uhr MagentaSport Russland – Argentinien 14.30 Uhr MagentaSport Spanien – Iran 14.30 Uhr MagentaSport

Sendeplan der Basketball-WM 2019: Erste Runde am 5. September live im TV/Live-Stream