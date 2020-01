Biathlon Ergebnisse: Die Gesamtwertung und Disziplinwertungen der Herren

Biathlon: Martin Fourcade führt die Gesamtwertung der Herren an.

Wer führt die Gesamtwertung im Biathlon der Herren an? Wer liegt in den Disziplinen vorne? Hier gibt es alle Ergebnisse zum Biathlon der Herren im Weltcup 2019/20.

Salzburg - Im Weltcup 2019/20 im Biathlon werden bei den Herren wieder zahlreiche Kristallkugeln vergeben. Der Sieger im Gesamtweltcup wird mit der großen Kristallkugel der Internationalen Biathlon Union belohnt, für die Sieger der jeweiligen Disziplinwertung gibt es die kleine Kristallkugel.

Insgesamt setzt sich der Weltcup 2019/20 im Biathlon aus 68 Terminen zusammen, die an zehn Standorten ausgetragen werden.

Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.

Biathlon: WM, Oberhof und Ruhpolding als Highlights

Highlight des Weltcup-Kalenders im Biathlon ist die Biathlon-WM, die zwischen dem 13.02. und 23.02.2020 im italienischen Antholz ausgetragen wird. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup 2019/20 in Oberhof und Ruhpolding Station. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Oberhof

Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup 2019/20 bei den jeweiligen Wettbewerben ist dabei identisch. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 60 Punkte. Je nach Disziplin werden bis zum 40. Platz Punkte verteilt.

Ab dem 15. Januar laufen die Herren im Chiemgau im Sprint, der Staffel und im Verfolger. Auch die Damen treten im Sprint, der Staffel und im Verfolger an. chiemgau24.de ist bei allen Rennen vor Ort und im Liveticker mit dabei. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Ruhpolding

Biathlon: Die Gesamtwertung der Herren nach 8 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 10 Biathleten im Gesamtweltcup und die Platzierungen der Deutschen Herren. Die gesamte Liste aller Weltcup-Starter können Sie hier einsehen.

Position Name Punkte Einzelsiege im Weltcup 2019/20 1 Martin Fourcade (Frankreich) 387 3 2 Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 374 5 3 Simon Desthieux (Frankreich) 352 4 Tarjei Boe (Norwegen) 342 5 Alexander Loginow (Russland) 329 6 Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 328 7 Emilien Jacquelin (Frankreich) 313 8 Erlend Bjoentegaard (Norwegen) 280 9 Johannes Dale (Norwegen) 276 10 Matwei Eliseev (Russland) 257 11 Benedikt Doll (Deutschland) 242 1 12 Johannes Kühn (Deutschland) 230 13 Arnd Peiffer (Deutschland) 223 18 Philipp Horn (Deutschland) 177 26 Simon Schempp (Deutschland) 99 68 Erik Lesser (Deutschland) 8

Biathlon: Die Sprintwertung der Herren nach 4 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathleten im Sprintweltcup und der bestplatzierte deutsche Athlet

Position Name Punkte Einzelsiege im Sprint 1 Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 163 2 2 Tarjei Boe (Norwegen) 163 3 Alexander Loginow (Russland) 161 4 Martin Fourcade (Frankreich) 160 1 5 Simon Desthieux (Frankreich) 153 8 Johannes Kühn (Deutschland) 134

Biathlon: Die Einzelwertung der Herren nach 1 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathleten im Einzelweltcup und der bestplatzierte deutsche Athlet

Position Name Punkte Einzelsiege im Einzelrennen 1 Martin Fourcade (Frankreich) 60 1 2 Simon Desthieux (Frankreich) 54 3 Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 48 4 Emilien Jacquelin (Frankreich) 43 5 Benjamin Weger (Schweiz) 40 16 Benedikt Doll (Deutschland) 25

Biathlon: Die Verfolgungswertung der Herren nach 2 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathleten im Verfolgungsweltcup und der bestplatzierte deutsche Athlet

Position Name Punkte Einzelsiege im Verfolger 1 Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 120 2 2 Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 86 3 Emilien Jacquelin (Frankreich) 86 4 Alexander Loginow (Russland) 82 5 Tarjei Boe (Norwegen) 81 6 Benedikt Doll (Deutschland) 67

Biathlon: Die Massenstartwertung der Herren nach 2 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathleten im Massenstartweltcup und der bestplatzierte deutsche Athlet

Position Name Punkte Einzelsiege im Massenstart 1 Martin Fourcade (Frankreich) 100 1 2 Arnd Peiffer (Deutschland) 90 3 Johannes Dale (Norwegen) 81 4 Simon Desthieux (Frankreich) 79 5 Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 68

Biathlon: Die Nationenwertung bei den Herren

Position Nation Punkte 1 Norwegen 3743 2 Frankreich 3562 3 Deutschland 3225

