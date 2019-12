Biathlon in Hochfilzen: Wie verarbeiten die Damen die Sprint-Pleite?

Nach dem schwachen Auftakt in den Weltcup im Biathlon in Hochfilzen haben die DSV-Damen am Samstag die Chance zur Wiedergutmachung. Auch die Herren sind am Start.

Hochfilzen - Am Freitag erlebten gerade die deutschen Biathletinnen zum Start in den Weltcup im Biathlon in Hochfilzen eine herbe Enttäuschung. Mit der Staffel am Sonntag soll es wieder bergauf gehen. Die Herren bestreiten am Samstag den Verfolger. chiemgau24.de ist ab 11:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Im Ziel von Hochfilzen herrschte Rat- und Fassungslosigkeit. Nach dem schlechtesten Ergebnis in der Geschichte der deutschen Biathlon-Damen war den DSV-Biathletinnen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

Keine deutsche Starterin erreichte beim Sieg der Gesamtweltcup-Führenden Dorothea Wierer die Punkte, Karolin Horchler verpasste gar die Qualifikation für den Verfolger am Sonntag.

Biathlon der Damen: Staffel aus Östersund als Mutmacher

Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Horchler hatten große Probleme am Schießstand, Anna Weidel und Franziska Hildebrand waren auf der Loipe von Hochfilzen nicht konkurrenzfähig. Zudem hatten die deutschen Damen mit Materialproblemen zu kämpfen, das gesamte Team verpatzte den Auftakt in Hochfilzen.

Bereits am Samstag haben die DSV-Damen Chane zur Wiedergutmachung. Mit der Staffel soll das Selbstvertrauen zurückkommen, die Aussichten sind trotz des Debakels vom Freitag passabel.

Biathlon der Damen: Die deutsche Aufstellung für die Staffel

Das Quartett Karolin Horchler, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Hildebrand wird die Staffel in Angriff nehmen.

In der ersten Staffel im Weltcup 2019/20 im Biathlon zeigte das DSV-Quartett Herrmann, Preuß, Hinz und Horchler in Östersund, dass es durchaus konkurrenzfähig ist. Deutschland wurde mit nur 15 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Norwegerinnen Vierter. Ab 11:30 Uhr gilt es also, den Sprint hinter sich zu lassen und über die Staffel zurück in die Spur zu finden. Hier erfahren Sie, wie Sie alle Rennen aus Hochfilzen im TV, Liveticker und Livestream verfolgen können.

Biathlon der Herren: Mit starken Laufleistungen auf der Jagd nach Boe

Für die deutschen Herren sieht der Terminkalender im Biathlon das konträre Programm vor. Bevor am Sonntag die Staffel gelaufen wird, steht am Samstag der Verfolger an. Dabei nehmen die DSV-Athleten den Rückstand aus dem Sprint mit auf die Strecke.

Gejagt wird Sprint-Sieger Johannes Thingnes Boe, der auch den Gesamtweltcup anführt. Läuferisch sind aus deutscher Sicht alle Starter auf der Höhe, vor allen Dingen Benedikt Doll und Johannes Kühn zeigten starke Leistungen.

Steigern sich die deutschen Herren auch am Schießstand, ist beim Verfolger noch eine Top-Platzierung möglich. Bei Erik Lesser hat es nach dem 70. Platz im Sprint nicht für die Qualifikation für den Verfolger gereicht.

Start der Verfolgungsjagd ist um 14:55 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf