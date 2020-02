Biathlon in Nove Mesto: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird im tschechischen Nove Mesto fortgesetzt. Hier gibt es alle Ergebnisse und Termine der achten Weltcup-Station.

Nove Mesto - Die Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz ist Geschichte, weiter geht es im Weltcup 2019/20 im Biathlon mit den Wettbewerben in Nove Mesto.

Beim Weltcup in Tschechien stehen insgesamt sechs Wettkämpfe auf dem Programm. Nove Mesto ist der achte Standort im Biathlon-Weltcup 2019/20.

Nach der WM in Antholz steht ab 5. März in Nove Mesto der Kampf um den Gesamtweltcup bei den Frauen und bei den Herren im Fokus.

Den Auftakt in den Biathlon-Weltcup in Tschechien macht der Sprint der Damen am Donnerstag, gefolgt vom Sprint der Herren am Freitag, zwei Staffel-Rennen am Samstag und zwei Massenstartwettbewerben am Sonntag.

chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei. Nach dem Weltcup in Nove Mesto wird der Weltcup-Kalender im Biathlon mit den Wettkämpfen im finnischen Kontiolahti fortgesetzt.

Biathlon in Nove Mesto: Alle Termine zum Weltcup 2020

Datum Uhrzeit Disziplin Sieger Zweiter Dritter Das gesamte Resultat im Überblick 05.03.20 (Donnerstag) 17:35 Uhr Frauen: Sprint 7,5 Km 06.03.20 (Freitag) 17:30 Uhr Herren: Sprint 10 Km 07.03.20 (Samstag) 14:00 Uhr Frauen: Staffel 4x6 Km 07.03.20 (Samstag) 17:00 Uhr Herren: Staffel 4x7,5 Km 08.03.20 (Sonntag) 11:45 Uhr Frauen: Massenstart 12,5 Km 08.03.20 (Sonntag) 13:45 Uhr Herren: Massenstart 15 Km

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

