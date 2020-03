Biathlon: Holt Herrmann ihren nächsten Sieg?

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird am Sonntag mit den Massenstarts der Frauen und der Herren in Nove Mesto fortgesetzt. Beide Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Nove Mesto - Die letzten Rennen beim Biathlon-Weltcup von Nove Mesto stehen an. In den Massenstartrennen greift Denise Herrmann nach ihrem nächsten Sieg, die deutschen Herren wollen den Podest-Fluch brechen. Los geht es am Sonntag um 11:45 Uhr, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Dann will Denise Herrmann ihre gute Form erneut unter Beweis stellen und nach ihrem Sprint-Sieg am Donnerstag auch im Massenstart glänzen.

Über 12,5 Kilometer wird gelaufen, gleich vier Mal geht es für die Damen an den Schießstand. Entsprechend wichtig ist die Treffsicherheit, wenn 30 Starterinnen zeitgleich ins Rennen gehen. Biathlon in Nove Mesto: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Biathlon: Drei deutsche Damen am Start

Bei den Damen und den Herren sind jeweils die 25 Besten des Gesamtweltcups startberechtigt, die restlichen fünf Plätze belegen die erfolgreichsten Athleten des Weltcups in Nove Mesto, die nicht unter den Top-25 im Gesamtweltcup liegen.

Für das deutsche Team sind insgesamt sieben Athleten am Start. Bei den Damen gehen Denise Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Hinz ins Rennen. Die Startliste zum Massenstart der Frauen

Bei den Herren starten Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Horn. Die Startliste zum Massenstart der Herren

Biathlon: Deutsche Herren wollen wieder aufs Podest

Seit dem Weltcup in Pokljuka Ende Januar warten die deutschen Herren auf einen Einzel-Podestplatz, am Schießstand fehlt es den Deutschen an Stabilität. Auch in der Staffel am Samstag hatten die deutschen Herren große Probleme. Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Nove Mesto 2020

Am Sonntag müssen auch die Männer vier Schießeinlagen absolvieren, gelaufen wird über 15 Kilometer. Es sind die vorletzten Massenstartrennen im Weltcup-Kalender 2019/20.

Neben den Deutschen stehen auch die Anwärter auf die Gesamtweltcups der Saison 2019/20 im Fokus. Bei den Herren will Martin Fourcade seine Führung verteidigen, bei den Damen ist Dorothea Wierer die Gejagte. Biathlon: Weltcup in Nove Mesto im TV, Livestream und Liveticker

Die Damen beginnen um 11:45 Uhr, zwei Stunden später starten die Herren in ihr Rennen.

truf