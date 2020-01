Biathlon in Pokljuka im Liveticker: Laufen Lesser und Preuß wieder aufs Podest?

© picture alliance/Johan Axelsson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Erik Lesser läuft für Deutschland in der Single Mixed Staffel

© picture alliance/Johan Axelsson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Der Weltcup im Biathlon von Pokljuka wird am Samstag mit der Single-Mixed-Staffel und der Mixed Staffel fortgesetzt. Beide Rennen gibt es im heute Liveticker bei chiemgau24.de.

Pokljuka - Vorletzter Tag beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka 2020: Am Samstag steigt die Generalprobe für die WM in Antholz in der Single-Mixed-Staffel und der Mixed-Staffel. Um 13:15 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

13:44: Knotten schießt für Norwegen gleich zwei Fehler, auch Bescond für Frankreich muss nachladen. Estland und Österreich bleiben fehlerfrei, auch Preuß trifft alles.

13:43: Jetzt werden 1,5 Kilometer gelaufen, dann liegend geschossen. Dann wieder 1,5 Kilometer, dann das Stehendschießen. Dann kommt die Schlussrunde über 1,5 Kilometer.

13:41: Norwegen führt fünf Sekunden vor Frankreich, Österreich ist Dritter mit schon 23 Sekunden Rückstand. Deutschland hat 40 Sekunden nach vorne, 17 aufs Podest. Da ist alles drin für Preuß.

13:40: Zwei Fehler bei Frankreich, nur einer bei Norwegen. Christiansen übergibt als Führender auf Knotten. Lesser schießt einen Fehler, der Nachlader sitzt und er übergibt als Achter auf Preuß.

13:39: Die Herren gehen gleich ein zweites Mal zum Stehendschießen. Dann sind wieder die Damen an der Reihe.

13:38: Lesser hat Deutschland auf den achten Platz gebracht, 25 Sekunden ist der Rückstand auf die führenden Duos aus Frankreich und Norwegen.

13:37: Ein Fehler bei Frankreich, Norwegen fehlerfrei. Die beiden Favoriten führen. Lesser trifft schon wieder alles, das ist ganz stark.

13:35: Noch ist für das deutsche Team hier nichts verloren. Gleich wird liegend geschossen.

13:33: Erik Lesser übernimmt, 32 Sekunden ist Deutschland als Elfter zurück. Frankreich führt vor Estland und Kanada.

13:32: Frankreich kommt fehlerfrei durch, auch Estland ohne Patzer. Norwegen schießt zwei Fehler, auch Preuß lässt zwei Scheiben stehen. Beide Nachlader sitzen, jetzt der Wechsel auf Lesser.

13:31: Jetzt wird stehend geschossen, dann erfolgt der nächste Wechsel.

13:29: Karolin Knotten führt vor Anais Bescond aus Frankreich. Preuß ist auf dem fünften Platz und hat 14 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

13:27: Da ist der erste Fehler für das deutsche Team und auch der Nachlader sitzt nicht. Norwegen bleibt fehlerfrei und zieht davon.

13:26: Erik Lesser hält sich warm, schon bald ist er wieder im Einsatz.

13:24: Die Frauen sind auf der Strecke. Für Deutschland läuft Franziska Preuß. 1,5 Kilometer, dann wird geschossen.

13:23: Das geht Schlag auf Schlag hier. Jetzt wird schon stehend geschossen. Lesser wieder super stark. Das ist fehlerfrei, aber auch die anderen Nationen an der Spitze bleiben bei null Fehlern.

13:21: Sechs Nationen sind ohne Nachlader durchgekommen, dazu gehört Deutschland. Die Herren laufen jetzt wieder 1,5 Kilometer, schießen dann stehend und übergeben direkt an die Damen.

13:19: Super Auftakt für Lesser. Er schießt fehlerfrei und geht mit Norwegen, Frankreich, Estland und der Ukraine in Führung.

13:17: Gleich geht es dann auch schon zum ersten Liegendschießen.

13:15: Los gehts. Erik Lesser und 25 andere Herren sind auf der Strecke.

Vor dem Rennen: Die Herren laufen insgesamt vier Runden à 1,5 Kilometer, die Damen deren fünf.

Vor dem Rennen: In der Single-Mixed-Staffel stehen für jedes Schießen drei Ersatzpatronen, welche einzeln und manuell nachgeladen werden, zur Verfügung, um alle fünf Scheiben zu treffen. Jede Scheibe, die nach acht abgegebenen Schüssen noch nicht getroffen wurde, hat eine Strafrunde von 75m zur Konsequenz.

Vor dem Rennen: Ein Teammitglied läuft sechs Kilometer, das andere 7,5 Kilometer, beide müssen je vier Mal an den Schießstand. Dazwischen werden Runden von je 1,5 Kilometern Länge gelaufen. Zwei Mal wird zwischen den Teammitgliedern gewechselt.

Vor dem Rennen:

Die Single-Mixed-Staffel ist eine noch junge Disziplin im Biathlon. Bei der Single-Mixed-Staffel im Biathlon treten zwei Mannschaftsmitglieder einer Nation an. Je ein Mann und eine Frau sind dabei am Start. Insgesamt wird dabei eine Strecke von 13,5km zurückgelegt.

Vor dem Rennen: Erik Lesser und Franziska Preuß bestreiten heute die Single-Mixed-Staffel in Pokljuka. Bei der ersten Single-Mixed-Staffel im Weltcup 2019/20 liefen ebenfalls Preuß und Lesser, Deutschland erreichte hinter Schweden den zweiten Platz.

Vor dem Rennen: Um 13:15 Uhr wird zunächst die Single-Mixed-Staffel gelaufen. Um 15 Uhr geht es dann mit der Mixed-Staffel weiter. Im Liveticker versorgen wir Sie mit allen Informationen zu den Rennen heute in Pokljuka.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Biathlon in Pokljuka. Heute stehen zwei Mixed-Staffeln auf dem Programm.

Biathlon heute in Pokljuka: Der vorbericht zu den Mixed-Staffeln

Erst zum zweiten Mal in der Saison 2019/20 im Biathlon werden die Mixed-Werbe ausgetragen. Im letzten Weltcup vor der WM in Antholz wird in Pokljuka zunächst die Single-Mixed-Staffel ausgetragen, anschließend steigt die Mixed-Staffel.

Zum zweiten Mal nach dem Weltcup-Auftakt in Östersund stehen die gemischten Staffeln an. Bundestrainer Mark Kirchner hat für die Single-Mixed-Staffel Erik Lesser und Franziska Preuß nominiert, in der Mixed-Staffel laufen Philipp Horn, Johannes Kühn, Janina Hettich und Vanessa Hinz.

Denise Herrmann, die am Freitag im Einzel der Damen siegte, erhält ebenso eine Pause wie Philipp Nawrath, der im Einzel der Herren bester Deutscher wurde. Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Pokljuka

Biathlon in Pokljuka: So funktioniert die Single-Mixed-Staffel

Bei der Single-Mixed-Staffel im Biathlon treten zwei Mannschaftsmitglieder einer Nation an. Je ein Mann und eine Frau sind dabei am Start. Insgesamt wird dabei eine Strecke von 13,5km zurückgelegt.

Ein Teammitglied läuft sechs Kilometer, das andere 7,5 Kilometer, beide müssen je vier Mal an den Schießstand. Dazwischen werden Runden von je 1,5 Kilometern Länge gelaufen. Zwei Mal wird zwischen den Teammitgliedern gewechselt. Hier gibt es alle Infos zum Weltcup in Pokljuka

In der Single-Mixed-Staffel stehen für jedes Schießen drei Ersatzpatronen, welche einzeln und manuell nachgeladen werden, zur Verfügung, um alle fünf Scheiben zu treffen. Jede Scheibe, die nach acht abgegebenen Schüssen noch nicht getroffen wurde, hat eine Strafrunde von 75m zur Konsequenz. Welche Mannschaft als erstes die Ziellinie überquert, gewinnt die Staffel. Biathlon: So sehen Sie den Weltcup in Pokljuka live im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon in Pokljuka: So funktioniert die Mixed-Staffel

Bei der Mixed-Staffel im Biathlon treten vier Mannschaftsmitglieder einer Nation hintereinander an. Zwei Teilnehmer sind weiblichen Geschlechts, zwei Teilnehmer sind männlichen Geschlechts. Gehen die Damen als erstes an den Start, muss jeder Teilnehmer eine Distanz von 6km bewältigen. Gehen die Herren als erstes an den Start, muss jeder Athlet 7,5km bewältigen. Hier geht es zur Startliste der Mixed-Staffel

Jeder Athlet geht zwei Mal an den Schießstand. Das erste Schießen wird im Liegen absolviert, das zweite Schießen im Stehen.

Auch in der Mixed-Staffel stehen für jedes Schießen drei Ersatzpatronen, welche einzeln und manuell nachgeladen werden, zur Verfügung, um alle fünf Scheiben zu treffen. Jede Scheibe, die nach acht abgegebenen Schüssen noch nicht getroffen wurde, hat eine Strafrunde von 150m zur Konsequenz.

truf