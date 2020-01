Biathlon in Ruhpolding: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Biathlon: Der Weltcup in Ruhpolding bietet Jahr für Jahr spektakuläre Bilder. Hier ist Lokalmatadorin Franziska Preuß auf der Strecke.

Der Biathlon macht auch im Weltcup 2019/20 Station in Ruhpolding. Beim Weltcup in Ruhpolding stehen sechs Wettbewerbe auf dem Programm.

Ruhpolding - Die fünfte Station im Weltcup 2019/20 im Biathlon ist Ruhpolding. Die Gemeinde im Chiemgau gehört traditionell zum Weltcup-Kalender im Biathlon.

Den Sprint der Damen am Mittwoch gewann Tiril Eckhoff aus Norwegen. Am Donnerstag wird der Weltcup in Ruhpolding mit dem Sprint der Herren fortgesetzt.

In der Chiemgau-Arena in Ruhpolding sind vom 15.01. bis 19.01.2020 insgesamt sechs Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen angesetzt.

Für die deutschen Athleten und das internationale Starterfeld geht es dabei um zahlreiche Punkte, die nach einem vorgefertigten Schlüssel der Internationalen Biathlon Union verteilt werden.

Biathlon: WM, Oberhof und Ruhpolding als Highlights im Weltcup 2019/20

Neben Ruhpolding ist das thüringische Oberhof die zweite deutsche Station im Weltcup-Kalender 2019/20. Wenige Tage vor den Wettbewerben in Ruhpolding waren die Biathleten in Oberhof zu Gast.

Nach Ruhpolding geht es für die Biathleten im slowenischen Pokljuka weiter, ehe mit der WM in Antholz das Highlight der Saison 2019/20 ansteht. Biathlon in Ruhpolding: Hier sehen sie den Weltcup live im TV, Liveticker und im Livestream

Biathlon in Ruhpolding: Alle Termine zum Weltcup 2020

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

