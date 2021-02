Biathlon-WM 2021 heute im Liveticker: Beenden die deutschen Herren die Medaillen-Krise?

Die Biathlon-WM 2021 in Pokljuka wird am Mittwoch mit dem Einzel der Herren fortgesetzt. Dabei stehen die vier deutschen Herren unter Druck. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Pokljuka - Das siebte Rennen der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka steht an. Am Mittwoch gehen die Herren in das Einzel über 20 Kilometer, es ist das längste Rennen der WM. Um 14:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute ab 13:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Vor dem Rennen: Das längste Rennen der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka steht an. 20 Kilometer werden zurückgelegt, vier Mal muss jeder Athlet an den Schießstand.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zur Biathlon-WM 2021 heute in Pokljuka.

Biathlon-WM 2021 heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Halbzeit bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka, die Bilanz ist historisch schlecht - erstmals seit 2013 holten deutsche Biathleten zur WM-Halbzeit keine Medaille. „Vier bis fünf Medaillen“ hatte Sportdirektor Bernd Eisenbichler vor der WM als Ziel ausgegeben, die deutschen Athleten hinken dem weit hinterher.

Dass ausgerechnet die Herren die Negativserie am Mittwoch beenden, ist eher unwahrscheinlich. Waren die Damen mehrfach nah am Podium dran, kassierten die deutschen Männer im Sprintrennen und im anschließendem Verfolger zwei bittere Niederlagen.

Biathlon-WM 2021 heute im Liveticker: Lesser nicht dabei, vier Deutsche am Start

Am Mittwoch geht es für die vier deutschen Starter zunächst darum, wieder an Selbstvertrauen zu gewinnen. Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Roman Rees gehen an den Start. Für Rees ist es der erste Einsatz bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka.

Überraschend nicht dabei ist Erik Lesser. Der Oberhofer verpasste als 66. des Sprints den Verfolger. Lesser könnte durch die Abwesenheit im Einzel ein Kandidat für die Single-Mixed-Staffel sein, die am Donnerstag ausgetragen wird.

Denn das Einzel hat es in sich. 20 Kilometer müssen die Herren zurücklegen, es ist die längste Strecke bei der Biathlon-WM. Zudem gibt es am Schießstand eine weitere Besonderheit.

Jeder Schießfehler hat eine Strafminute zur Konsequenz. Üblicherweise geht es nach Schießfehlern im Biathlon in die Strafrunde. Dort verliert man zwischen 20 und 25 Sekunden an Zeit. Entsprechend wichtig ist ein gutes Trefferbild bei vier Anschlägen im Einzel.

Biathlon-WM 2021: Favoriten geklärt, Überraschungen möglich

Das Einzel der Damen am Mittwoch hat gezeigt, dass man sich höchstens einen Fehler erlauben darf, wenn man aufs Podest will. Und auch Überraschungen gibt es im Einzel immer wieder.

Die Favoriten sind breit gestreut. Während die deutschen Athleten nur zu den Geheimfavoriten gehören, sind die Norweger um die Gesamtweltcup-Führenden Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid hoch einzuschätzen.

Auch die Franzosen um Verfolgungsweltmeister Emilien Jacquelin hinterließen bislang einen guten Eindruck auf der Hochebene in Pokljuka. Und die Schweden haben mit Sprint-Weltmeister Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson zwei heiße Eisen im Feuer und zeigten sich im Weltcup 2020/21 sehr stabil. Hier geht es zur Startliste

Und dann sind da noch die Überraschungskandidaten, die nicht selten im WM-Einzel für Furore sorgten. Vielleicht gehört in diesem Jahr ein deutscher Biathlet dazu. Es ist das letzte Einzel der laufenden Saison.

