Biathlon-WM 2021 heute im Liveticker: Preuß und Lesser wollen Vorjahres-Coup wiederholen

Die Biathlon-WM 2021 in Pokljuka wird am Donnerstag mit der Single-Mixed-Staffel fortgesetzt. Dabei wollen Franziska Preuß und Erik Lesser wieder aufs Podest. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Pokljuka - Mit der Single-Mixed-Staffel geht es am Donnerstag bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka weiter. Zahlreiche Favoriten gehen ab 15:15 Uhr ins Rennen, chiemgau24.de ist heute ab 14:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Der Deutsche Skiverband schickt dann das Erfolgs-Duo von 2020 ins Rennen über 13,5 Kilometer. In Antholz gewann die deutsche Single-Mixed-Staffel WM-Silber.

Biathlon-WM 2021 heute im Liveticker: So funktioniert die Single-Mixed-Staffel

Erik Lesser wird beginnen, 1,5 Kilometer laufen und dann liegend schießen. Dann folgt eine weitere Runde über 1,5 Kilometer, ehe stehend geschossen wird.

Dann folgt direkt der Wechsel auf Franziska Preuß, die das identische Programm absolviert. Die Prozedur wird wiederholt, Preuß muss nach ihrem letzten Einsatz noch eine Schlussrunde von 1,5 Kilometern anhängen.

Die Medaillenchance für das deutsche Duo ist durchaus gegeben. Lesser hatte in der ersten Woche gesundheitliche Probleme, seit dem Sprint am vergangenen Freitag aber kein Rennen mehr absolviert und entsprechende Regenerationszeit gehabt.

Preuß zeigte bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka durchaus ansprechende Leistungen, auch wenn es mit einer Medaille bisher nicht geklappt hat.

Die fehlende Medaille für das deutsche Team ist seit dem Vizeweltmeistertitel von Arnd Peiffer am Mittwoch auch vom Tisch. Das bringt Lesser und Preuß in ihrem eigenen Rennen zwar herzlich wenig, nimmt aber durchaus Druck von den deutschen Schultern.

Biathlon WM 2021: Hier geht es zum Medaillenspiegel

Dennoch muss für die Vize-Champions von 2020 am Donnerstag alles passen, wenn es wieder aufs Podium gehen soll. Denn die internationale Konkurrenz kommt prominent daher und zwei starke Biathleten haben in dieser Saison zahlreiche Nationen aufzubieten.

Biathlon-WM 2021: So starten die Favoriten

In erster Linie sind da die Norweger zu nennen. Sie schicken die Gesamtweltcup-Leader bei den Damen und den Herren ins Rennen. Dreifach-Weltmeisterin Tiril Eckhoff läuft mit Johannes Thingnes Boe.

Für Frankreich starten Antonin Guigonnat und Julia Simon, Italien läuft mit Dorothea Wierer und Lukas Hofer, Österreich bietet Simon Eder und Lisa-Theresa Hauser auf, Schweden startet mit Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg. Auch die Russen Eduard Latypov und Evgeniya Pavlova muss man auf dem Zettel haben. Hier geht es zur Startliste

Biathlon-WM in Pokljuka: Alle Termine und Ergebnisse im Überblick

Biathlon-WM 2021 in Pokljuka: So sehen Sie die WM live im TV, Liveticker und Livestream

Die Liste der Favoriten ist lang, aber auch das deutsche Team kann ein gehöriges Wörtchen um die Medaillen mitsprechen. Wenn alles zusammenpasst.

Wie in klassischen Staffeln des Weltcups auch, gibt es in der Single-Mixed drei Nachlader je Schießeinheit. Die Strafrunde ist allerdings kürzer. In allen anderen Rennen ist sie 150 Meter lang, in der Single-Mixed nur 75 Meter.

Für Spannung wird gesorgt sein, chiemgau24.de begleitet Sie im Liveticker durch das Rennen. Biathlon-WM 2021 in Pokljuka: Alle Infos zum Saisonhighlight

