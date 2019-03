Biathlon-WM im Live-Ticker: Vanessa Hinz geht als erste Deutsche ins Rennen 

Der Biathlon-Weltcup 2018/19 mit der Weltmeisterschaft geht in die nächste Runde im schwedischen Östersund. Weiter geht es mit dem Sprint der Damen. Wir berichten im Live-Ticker.

Live-Ticker zur Biathlon-WM 2019 in Östersund

Sprint der Damen am Freitag, 8. März 2019 um 16.15 Uhr

>>>Live-Ticker aktualisieren<<<

+++16.10 Uhr: Der Countdown läuft - die ersten Einzelentscheidung Biathlon-WM in Östersund, die Sprints der Damen, starten in genau 5 Minuten.

+++16.05 Uhr: Die Startliste steht fest: Ukraine startet vor Kanada und Bulgarien. Für die Deutschen geht als Erste Vanessa Hinz (35) an den Start, danach Franziska Hildebrand (48), dann Laura Dahlmeier (52). Die Schlusslichter bilden Franziska Preuß (73) und Denise Herrmann (79).

+++ 15.50 Uhr: Starke Konkurrenz für die Deutschen kommt heute wohl vor allem aus Italien: Größte Konkurrentinnen dürften neben der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (Platz 3 der Gesamtweltrangliste der Damen) die Gesamt-Weltcup-Führende Lisa Vitozzi und Dorothea Wierer (beide Italien) sein. Aber auch die Finnin Kaisa Mäkäräinen, die zu Beginn der Saison sehr stark war, kann immer für eine Medaillenüberraschung gut sein. Es bleibt spannend wie das zweite Rennen der Biathlon-WM verläuft.

+++15.30 Uhr: Fünf deutsche Athletinnen werden heute beim Sprint an den Start gehen: Laura Dahlmeier und Denise Herrmann, die heute als die deutschen Favoritinnen ins Rennen gehen, Franziska Preuß, Franziska Hildebrand und Vanessa Hinz. Eigentlich stehen dem DSV nur vier Startplätze zu - doch da Laura Dahlmeier im vergangenen Jahr Olympiasiegerin wurde, hat sie ein persönliches Startrecht für den heutigen Sprint in Östersund.

+++15.15 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Biathlon-WM am Freitagnachmittag. In genau einer Stunde beginnt der Sprint der Frauen im schwedischen Östersund. Der DSV setzt heute mitunter auch große Hoffnungen in Franziska Preuß.

Vorbericht zur Biathlon-WM 2019: Der Sprint der Frauen

Die Deutschen haben einen sehr guten Start bei der WM in Schweden hingelegt. In der Mixed-Staffel sicherten sie sich Silber. Gerade Denise Herrmann legte ein tadelloses Rennen hin. Auch mit der Rückkehr von Laura Dahlmeier, die in der Mixed-Staffel aus gesundheitlichen Gründen pausierte und verspätet in die WM startet, erhofft sich der DSV nun eine solide Leistung der Damen im Sprint beim Saisonhöhepunkt des Biathlon-Weltcups. Dahlmeier und Herrmann werden heute als Favoritinnen bei den Deutschen gesehen.

Östersund hat rund 50.000 Einwohner und liegt ziemlich mittig in Schweden. Die Stadt ist der nördlichste Austragungsort der Biathlon-Wettkämpfe. 2019 ist es bereits die dritte Biathlon-Weltmeisterschaft, die in Östersund ausgetragen wird.

Disziplin bei der Biathlon-WM 2019: Der Sprint

Die Teilnehmer starten im Abstand von 30 Sekunden. Die Streckenlänge der Frauen beträgt 7,5 Kilometer. Geschossen wird je einmal liegend und stehend. Für jeden Fehlschuss müssen die Biathletinnen in die 150 Meter lange Strafrunde. Für eine Strafrunde brauchen die Athletinnen im Schnitt zwischen 20 und 25 Sekunden. Wer die schnellste Zeit im Ziel vorweisen kann, ist Sieger. Das bedeutet, jede Startnummer kann am Ende ganz oben stehen.

Biathlon-WM 2019 in Östersund: Alle Termine des Weltcup-Höhepunkts

Vom 7. März bis zum 17. März werden in Schweden insgesamt zwölf Rennen bestritten. Die Disziplinen in der Weltmeisterschaft reichen von Sprint, Staffel und Einzel bis hin zu Massenstart und Mixed-Staffeln sowie Single-Mixed-Staffel.

Donnerstag, 7. März: Mixed-Staffel ab 16.15 Uhr

Freitag, 8. März: Sprint der Frauen ab 16.15 Uhr

Samstag, 9. März: Sprint der Männer ab 16.30 Uhr

Sonntag, 10. März: Verfolgung der Frauen ab 13.45 Uhr und Verfolgung der Männer ab 16.30 Uhr

Dienstag, 12. März: Einzel der Frauen ab 15.30 Uhr

Mittwoch, 13. März: Einzel der Männer ab 16.10 Uhr

Donnerstag, 14. März: Single-Mixed-Staffel ab 17.10 Uhr

Samstag, 16. März: Staffel der Frauen ab 13.15 Uhr

Samstag, 16. März: Staffel der Männer ab 16.30 Uhr

Sonntag, 17. März: Massenstart der Frauen ab 13.15 und Massenstart der Männer ab 16 Uhr

Der Montag und der zweite Freitag sind Ruhetage.

Lesen Sie hier: Alle Infos und der komplette Überblick zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Der deutsche Kader für die Biathlon-WM in Östersund

Im Kader der deutschen Damen bei der Biathlon-WM in Östersund stehen voraussichtlich Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und Franziska Preuß am Start. Im deutschen Herren-Kader stehen Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Philipp Nawrath, Johannes Kühn und Roman Rees.

Am Samstag geht es beim Biathlon-Weltcup weiter mit dem Sprint der Herren. Hier geht's zum ganzen Programm der Biathlon-WM im schwedischen Östersund. Bis einschließlich Sonntag, den 17. März werden die Wettkämpfe ausgetragen.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

mb

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.