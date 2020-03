Wegen den Coronavirus-Pandemie droht auch der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz im Mai die Absage.

Die Corona-Krise zwingt die Sport-Welt offenbar in die Knie

zwingt die Sport-Welt offenbar in die Knie Wegen der Pandemie droht eine Absage der Eishockey-WM

droht eine Absage der Das Turnier soll eigentlich vom 8. bis 24. Mai in der Schweiz stattfinden

München - Die Meldung würde nicht überraschend kommen: Wegen den Coronavirus-Pandemie droht auch der Eishockey-WM in der Schweiz im Mai die Absage.

Der Weltverband IIHF hat für kommende Woche eine Sitzung zu dem Thema einberufen, könnte aber schon durch eine für Freitag angekündigte Entscheidung des Schweizer Bundesrates vor vollendete Tatsachen gestellt werden.

„Ich erwarte keine lange Diskussion, weil die Fakten und die Dimensionen dieses Virus' in der Welt sich noch dramatisch ins Negative wenden werden. Das ist mein Gefühl“, sagte der deutsche Verbandspräsident Franz Reindl, der auch im Council der IIHF sitzt.

Coronavirus: Eishockey-WM in Schweiz vor Absage - Reindl: „Keine lange Diskussion“

Die WM ist vom 8. bis 24. Mai in Zürich und Lausanne geplant. Zum aktuellen Zeitpunkt und solange es noch keine offizielle Absage des Events gebe, bereite sich der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) noch auf das Turnier vor, sagten Reindl und Sportdirektor Stefan Schaidnagel am Freitag.

Die Spieler seien „dazu angeleitet, sich „fit und gesund zu halten“, sagte Schaidnagel. Die Deutsche Eishockey Liga hatte wegen der Pandemie ihre Saison vor Beginn der Playoffs abgebrochen.

Der Schweizer Bundesrat entscheidet am Freitag darüber, ob Maßnahmen wie ein Veranstaltungsverbot fortgeführt oder intensiviert werden. Die Entscheidung werde „dramatisch“ ausfallen, vermutete Reindl.

Inzwischen denkt auch die UEFA darüber nach, die Champions League und die Europa League für die kommenden Wochen auszusetzen. Das Team von Real Madrid befindet sich aktuell in Quarantäne. Darüberhinaus könnte auch die EM 2020 im kommenden Sommer abgesagt werden. Diesbezüglich soll es Überlegungen von Seiten der UEFA geben.

Auch in der Formel 1 droht der geplante Saisonauftakt in Australien am kommenden Sonntag auszufallen. Beim McLaren-Rennstall wurde ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Rubriklistenbild: © dpa / Daniel Karmann