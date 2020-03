Coronavirus: Drastische Maßnahme für Formel 1 getroffen - TV-Sender zieht Konsequenzen 

Das Coronavirus macht auch vor der Formel-1 nicht halt: In China gab es bereits eine Absage, nun muss RTL bei weiteren Rennen drastische Konsequenzen ziehen.

Das Coronavirus bringt vor allem in Asien die Sportwelt durcheinander.

Update vom 04. März: Aus Sorge vor dem Coronavirus gab RTL jüngst bekannt, das Formel-1-Rennen in Vietnam nicht vor Ort zu begleiten (siehe Erstmeldung). Nun verkündet der Privatsender die nächste weitreichende Entscheidung in Sachen Berichterstattung. Der Grand Prix in Vietnam wird nicht der einzige sein, dem RTL fernbleibt.

Der Sender erklärt in einem Statement auf seiner Website: „Aufgrund der weltweiten und nicht kalkulierbaren Verbreitung des Coronavirus und den Risiken für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen wird RTL von einer Vor-Ort-Berichterstattung beim Formel-1-Saison-Auftakt in Australien und beim zweiten Saisonrennen in Bahrain absehen. Die Produktion werde stattdessen nach Köln verlagert.“

Coronavirus: RTL-Team muss beim Formel-1-Rennen im Vietnam drastische Maßnahme ergreifen

Erstmeldung vom 20. Februar: Hanoi - Das Coronavirus macht sich auch in der Sportwelt bemerkbar. Nachdem der Große Preis von China bereits auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, findet das Grand-Prix-Rennen im Vietnam statt - nur unweit von der chinesischen Grenze. Nun sieht sich ein deutscher Fernsehsender gezwungen, Konsequenzen zu ziehen.

Coronavirus: Privatsender verzichtet auf Berichterstattung aus Vietnam - Risiko zu hoch

Die Berichterstattung des Privatsenders RTL wird demnach nicht wie geplant von Hanoi aus, sondern ausschließlich aus der Sendezentrale in Köln produziert. Das Coronavirus und seine Verbreitung* scheinen vor allem in weiten Teilen Asiens unkalkulierbar* zu sein, weshalb der Sender keine „Risiken für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen“ eingehen möchte. Somit werden keine RTL-Mitarbeiter nach Vietnam reisen, das Bild-Material des gesamten Rennens wird vom Veranstalter gestellt.

Coronavirus: RTL bekommt aus Vietnam „keine verlässliche Einschätzung der Situation“

„Wir haben eine hohe Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, teilte RTL-Sportchef Manfred Loppe in einer offiziellen Stellungnahme mit. „Bei einer Berichterstattung aus Hanoi erscheinen uns die Risiken für deren Gesundheit nach sorgsamer Prüfung als zu groß.“ Der Sender sei zu der Entscheidung gekommen, nachdem die Verantwortlichen „zahlreiche Informationsstellen abgefragt und unterm Strich keine aus unserer Sicht verlässliche Einschätzung der Situation vor Ort erhalten haben.“

Formel 1 - Formel 1 - Coronavirus: RTL beim Vietnam GP nicht vor OrtRTL wird das dritte Rennen der Formel-1-Saison 2020 in Vietnam nicht vor Ort begleiten. Wegen Coronavirus ist den Kölnern das Gesundheitsrisiko zu groß.https://t.co/YUtZViqXgD — MG (@MG__Racing) February 19, 2020

Coronavirus: Hanoi erstmals Formel-1-Austragungsort - Chinesische Grenze nur 150 Kilometer entfernt

Der Große Preis von Vietnam am 5. April ist das dritte Rennen der Formel-1-Saison, dabei ist Hanoi erstmals Austragungsort. Das Rennen soll nach derzeitigem Stand stattfinden, auch wenn die Stadt lediglich 150 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt liegt. Der Große Preis von China in Shanghai warwegen der Verbreitung des Coronavirus auf einen noch nicht genannten Zeitpunkt später im Jahr verschoben worden. Auch bei anderen Sport-Events ist aufgrund des Virus Vorsicht geboten: viele Turniere wurden bereits abgesagt, verschoben oder verlegt, darunter auch die Leichtathletik-Hallen-WM in Nanjing. Sogar die diesjährigen Olympischen Spiele in Tokio scheinen nicht außer Gefahr zu sein.

