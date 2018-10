Dart-EM in Dortmund: Michael van Gerwen will Geschichte schreiben

Fünfter Titel in Serie?

Darts-Legende Michael van Gerwen

Es kann nur Einen geben: Bei der Darts-EM in Dortmund will der Niederländer Michael van Gerwen den fünften Titel in Serie holen. Max Hopp geht derweil mit Überraschungspotenzial an den Start.