Darts EM 2019 in Göttingen: Der Samstagabend im Liveticker

Hat sich bei der Darts EM in Göttingen bereits für das Viertelfinale qualifiziert: der Brite Rob Cross.

Seit Donnerstag läuft die Darts EM in der Göttinger Lokhalle: Einige Favoriten sind bereits ausgeschieden. Heute Abend geht es in Runde zwei um den Einzug ins Viertelfinale.

Am heutigen Samstag findet die zweite Runde "Best of 19 legs" statt.

Für das Viertelfinale haben sich bereits am Freitagabend qualifiziert*: Rob Cross, Daryl Gurney, Dave Chisnall und Ricky Evans.

Bei der Darts-EM in der Göttinger Lokhalle scheiden reihenweise die Favoriten aus: Mit Michael van Gerwen und James Wade sind in Runde eins zwei Top-Favoriten ausgeschieden*. In der zweiten Session des Turniers hat es Peter Wright erwischt*.

Ergebnisse der zweiten Runde "Best of 19 legs":



Vincent van der Voort v Chris Dobey Michael Smith v Stephen Bunting Gerwyn Price v Nathan Aspinall Jeffrey de Zwaan v Jermaine Wattimena

Die Toten Hosen singen jetzt "An Tagen wie diesen". Eine letzte Einstimmung. Natürlich nicht live.

Wie gesagt, im ersten Match stehen sich Vincent van der Voort und Chris Dobey gegenüber. Der Niederländer van der Voort hat in der ersten Runde dem Österreicher Mensur Suljovic beim 6:1 etwas überraschend keine Chance gelassen. Suljovic wurde als Geheimfavorit gehandelt. Aber das mit den Favoriten hatten wir ja schon. Kein gutes Omen.

So, langsam wird es ernst, die Stimmung steigt in der Halle. Eben war Caller Paul Hinks auf der Bühne, also einer derjenigen, die gleich auf der Bühne die Punkte, die die Darter werfen, verkünden. Natürlich einer, mit einer richtig guten Stimme. Es gab schon mal eine Probe-180. Hoffentlich gibt es gleich noch ein paar echte.

Wer sich übrigens fragt, warum heute nur abends gespielt wird- das hängt mit dem übertragenden Sender aus England zusammen. Der hat wegen anderer sportlicher Ereignisse erst heute Abend wieder übertragen wollen. Und so ist das Geschäft: Dann wird eben auch erst abends gespielt. Der Sender gibt die Richtung vor.

Die Lokhalle ist heute Abend komplett ausverkauft. Das erste Mal während der EM. Aber dass am Donnerstagabend und Freitag weniger Zuschauer kommen, ist normal - sagt zumindest Pressesprecher Niclas Junker.

Die EM steht bislang im Zeichen des Favoritensterbens. Bereits am ersten Tag schied der Weltranglistenerste und große Favorit Michael van Gerwen aus. Neben ihm ist auch Titelverteidiger James Wade bereits raus. Ebenso wie der Österreicher Mensur Suljovic und Paradiesvogel Peter Wright. Es wird also einen etwas überraschenden Sieger geben.

Ein herzliches Willkommen aus der Göttinger Lokhalle. Hier findet seit Donnerstag die Darts-EM statt. Die besten 32 Spieler der European Tour sind am Start. Der zweite Teil der zweiten Runde beginnt um 19 Uhr. Dann stehen sich Vincent van der Voort und Chris Dobey gegenüber. Wir berichten an dieser Stelle von allen Matches live.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.