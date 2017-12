Darts-WM: Titelverteidiger, Newcomer und Außenseiter im Halbfinale

Ein Newcomer und ein Qualifikant stehen überraschend im Halbfinale der Darts-WM. Während sich Rob Cross bei seinem ersten WM-Viertelfinale ein nervenaufreibendes Duell lieferte, blieb Jamie Lewis eiskalt.

London - Der englische Newcomer Rob Cross hat bei seiner ersten Teilnahme an der Darts-WM in einer wahren Nervenschlacht das Halbfinale erreicht. Die 27 Jahre alte Entdeckung des Jahres besiegte Dimitri Van den Bergh (Belgien), der im Achtelfinale in Mensur Suljovic (Österreich) den erfolgreichsten Spieler aus dem deutschsprachigen Raum ausgeschaltet hatte, mit 5:4. Zuvor war Van den Bergh nach 1:4-Rückstand nochmals ins Spiel zurückgekommen.

Auch der sensationelle Lauf von Qualifikant Jamie Lewis im Londoner Alexandra Palace hält an. Der Waliser, aktuell nur die Nummer 46 der Geldrangliste, gewann deutlich mit 5:0 gegen Darren Webster (England) und steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der Weltmeisterschaft. 14 Aufnahmen mit der maximalen Punktzahl 180 unterstrichen die exzellente Form des 26-Jährigen.

Auch der Titelverteidiger steht im Halbfinale

Titelverteidiger Michael van Gerwen hat das niederländische Duell gegen Raymond van Barneveld gewonnen und ist ins Halbfinale der Darts-WM eingezogen. In einem packenden Match besiegte der 28-jährige van Gerwen seinen 22 Jahre älteren Landsmann am Freitagabend in London 5:4.

In der Runde der letzten vier Spieler trifft van Gerwen an diesem Samstag auf den Engländer Rob Cross, der sich bereits am Nachmittag gegen den Belgier Dimitri Van den Bergh mit 5:4 durchgesetzt hatte. Jamie Lewis bekommt es mit dem Sieger aus der Partie zwischen Phil Taylor und dem Schotten Gary Anderson.

sid/dpa