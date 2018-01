Schockvideo aus der DEL: TV-Team bei Live-Interview von Eismaschine umgenietet

Ein Kamerateam von Telekom Sport ist beim DEL-Spiel der Kölner Haie gegen die Straubing Tigers von einer Eismaschine umgefahren wurden. Spieler Stefan Loibl konnte ausweichen.

Schock-Moment in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Dienstagabend! Während der zweiten Drittelpause der Partie Kölner Haie gegen Straubing Tigers kam es zu einem Zwischenfall während der Live-Übertragung auf Telekom Sport. Was war passiert?

Zu Beginn der zweiten Drittelpause war es beim Stand von 3:2 für Köln an Straubings Stefan Loibl, sich für das obligatorische Live-Interview mit Telekom-Sport-Kommentator Marc Windgassen. Loibl (21) hatte im Mittelabschnitt das 1:3 aus Sicht der Niederbayern erzielt. Eben erzählte er noch, er habe bei seinem Treffer „mehr Glück als Verstand“ gehabt - und hatte dann wenige Momente später richtig Glück.

Zamboni platzt in TV-Interview und nietet Crew um

Mitten in das Interview platzte nämlich die Eismaschine (auch Zamboni genannt), deren Fahrer sie im Rückwärtsgang direkt auf Loibl und die TV-Crew lenkte. Der Spieler bemerkte das Fahrzeug aus dem Augenwinkel und konnte eben noch so ausweichen, die TV-Crew aber wurde von ihr erfasst und umgerissen. „Holla“, entfuhr es dem sichtlich geschockten Kommentator Windgassen, der von der Tribüne aus den Zwischenfall beobachtete, „das gibts doch gar nicht. Unfassbar.“

Glücklicherweise kamen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon. Loibl selbst erklärte noch, das Headset in der Hand haltend, er habe die Eismaschine zwar noch gesehen, aber eben zu spät. Er fragte sogar noch, ob er das Interview fortsetzen solle, doch der Mitarbeiter der TV-Crew entließ ihn direkt in die Kabine.

Loibls Straubinger hatten weniger Glück, sie verloren das Spiel in Köln am Ende mit 2:4.

fw