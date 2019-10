Die deutschen Skifahrer für den Alpin-Weltcup 2019/2020

Der Deutsche Skiverband (DSV) schickt für den Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 zahlreiche Athleten ins Rennen. Hier gibt's die Kader der Damen und Herren im Überblick.

Planegg - Mit dem Riesenslalom der Damen am 26.10.2019 auf dem Rettenbachgletscher in Sölden (Österreich) beginnt auch für die deutschen Skifahrer der Alpin-Weltcup 2019/20. Das Saisonfinale findet zwischen dem 18. und 22.03.2020 in Cortina d'Ampezzo (Italien) statt.

Der Rennkalender der Damen im Ski alpin umfasst insgesamt 41 Veranstaltungen an 21 Austragungsorten, der Weltcup der Herren deren 44 Veranstaltungen an 22 Austragungsorten.

Die Disziplinen im Ski-Alpin-Weltcup 2019/20

Gefahren wird im Ski alpin in unterschiedlichen Disziplinen. Rennen finden in den Bereichen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Alpine Kombination und Parallel-Events statt. Zudem findet in Stockholm ein City-Event statt und in Cortina ein Team-Mixed. Beide Wettbewerbe fließen aber nicht in die Weltcup-Gesamtwertung ein.

Nach der Punktverteilung des Internationalen Skiverbandes erhält der Sieger eines Rennens im Weltcup 100 Punkte, der Zweite wird mit 80 Zählern belohnt und der Dritte mit deren 60.

Der Deutsche Skiverband (DSV) schickt für die Saison 2019/2020 insgesamt 24 Athleten im Bereich Ski alpin in die neue Saison. Bis auf Viktoria Rebensburg bei den Damen, stellt der DSV keinen Anwärter auf die vorderen Plätze in der Gesamtwertung.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Der deutsche Damen-Kader (Leistungsgruppe la-DSV)

Name Geburtsdatum Ski-Club Einzel-Weltcupsiege Podestplätze Disziplinen Ackermann, Christina 06.02.1990 SC 1906 Oberstdorf - 2 Slalom, Riesenslalom, Parallelevents Dorsch, Patrizia 15.02.1994 SC Schellenberg - - Riesenslalom, Super-G, Abfahrt, Alpine Kombination Dürr, Lena 04.08.1991 SV Gemering 1 - Slalom, Riesenslalom, Parallelevents, Alpine Kombination Hilzinger, Jessica 26.05.1997 SC Oberstdorf - - Riesenslalom, Slalom Hronek, Veronique 23.09.1991 SV Unterwoessen - - Riesenslalom, Super-G, Abfahrt, Slalom Alpine Kombination Pfister, Meike 06.02.1996 SC Krumbach - - Riesenslalom, Super-G, Abfahrt, Alpine Kombination Rebensburg, Viktoria 04.10.1989 SC Kreuth 17 30 Riesenslalom, Super-G, Abfahrt Schmotz, Marlene 06.03.1994 SC Leitzachtal - - Riesenslalom, Super-G,, Slalom Alpine Kombination Wallner, Marina 07.11.1994 Sportclub Inzell - - Slalom, Riesenslalom, Parallelevents Weidle, Kira 24.02.1996 SC Starnberg - 2 Abfahrt, Super-G Wenig, Michaela 14.06.1992 SC Lenggries - - Abfahrt, Super-G Graller, Jürgen 11.03.1971 Bundestrainer

Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Der deutsche Herren-Kader (Leistungsgruppe la-DSV)



Name Geburtsdatum Ski-Club Einzel-Weltcupsiege Podestplätze Disziplinen Baumann, Romed 14.01.1986 WSV Kiefersfelden 8 8 Riesenslalom, Super-G, Abfahrt, Alpine Kombination Brandner, Klaus 30.01.1990 WSV Koenigssee - - Abfahrt, Super-G, Alpine Kombination Dreßen, Thomas 22.11.1993 SC Mittenwald 2 2 Abfahrt, Super-G, Alpine Kombination Ferstl, Josef 29.12.1988 SC Hammer 2 - Abfahrt, Super-G, Alpine Kombination Holzmann, Sebastian 22.03.1993 SC Oberstdorf - - Ketterer, David 22.06.1993 SSC Schwenningen - - Luitz, Stefan 26.03.1992 SC Bolsterlang 1 6 Sander, Andreas 13.06.1989 SG Ennepetal - - Abfahrt, Super-G, Alpine Kombination Schmid, Manuel 09.02.1993 SC Fischen - - Abfahrt, Super-G Schmid, Alexander 09.06.1994 SC Fischen - - Schwaiger, Dominik 01.05.1991 WSV Koenigssee - - Riesenslalom, Super-G, Abfahrt Stehle, Dominik 15.10.1986 SC Obermaiselstein - - Slalom, Riesenslalom, Parallelevents Straßer, Linus 06.11.1992 TSV 1860 München 1 2 Slalom, Riesenslalom, Parallelevents Schwaiger, Christian 12.10.1968 Bundestrainer

