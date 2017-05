Live-Ticker: Für das DEB-Team geht es um alles - Sieg oder WM-Aus

Köln - Sieg oder WM-Aus - so lautet die Ausgangslage für die Eishockey-Nationalmannschaft vor dem den letzten Gruppenspiel gegen Lettland. Wir fiebern im Live-Ticker mit.

Deutschland - Lettland -:- (Dienstag, 20:15 Uhr), in Köln

Team Deutschland: --- Team Lettland: --- Tore: ---

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom letzten und entscheidenden Gruppenspiel bei der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Lettland! Am Dienstag geht es für die DEB-Auswahl um alles oder nichts: Der Sieger des Duells zieht ins Viertelfinale ein, für den Verlierer ist das Turnier beendet (so sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream). An den Weltranglisten-Zwölften hat die DEB-Auswahl gute Erinnerungen. Im September gelang der Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm in Riga durch ein 3:2 gegen den Gastgeber die enorm wichtige Qualifikation für Olympia 2018.

Auch in der WM-Vorbereitung kreuzten beide Teams zweimal die Schläger - mit einer ausgeglichenen Bilanz. Dem 3:4 nach Verlängerung in Bietigheim-Bissingen folgte ein deutscher 3:2-Sieg bei der Generalprobe in Ravensburg. Lettland, das vom kanadischen Trainer Bob Hartley betreut wird, hat seine Stärken in der Offensive, ist defensiv aber anfällig. Star der Mannschaft ist Stürmer Kaspars Daugavins.

Lettland gewann seine ersten drei Gruppenspiele (3:0 gegen Dänemark, 3:1 gegen die Slowakei und 2:1 gegen Italien), kassierte dann aber drei Pleite gegen Schweden (0:2), die USA (3:5) und am Montag gegen Russland (0:5). Jetzt stehen die Letten punktgleich direkt vor dem deutschen Team auf dem begehrten vierten Tabellenplatz. Deutschland konnte gegen die USA (2:1), die Slowakei (3:2 n.P.) und Italien (4:1) siegen, verlor aber gegen Schweden (2:7), Russland (3:6) und Dänemark (2:3 n.V.). Vor allem die verlorenen Zähler gegen die Slowaken und die Dänen schmerzen und setzten das DEB-Team jetzt unter Druck.

Köln darf sich auf trink- und feierfreudige Gästefans freuen. Die Letten sind eishockeyverrückt und reisen zu Tausenden ihrem Nationalteam hinterher. Schon bei der WM 2010 machten sie die Spiele in Mannheim fast zu Heimspielen für Lettland (alle Informationen rund um die Eishockey-WM 2017 finden Sie auf merkur.de).

